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中國汽車理想副總裁：明年底車市領導品牌基本穩定

記者陳宥菘／即時報導
理想副總裁劉傑表示，中國明年汽車市場格局可能會發生比較大的變化，各個細分市場中的領導品牌將基本穩定。（本報資料照片）
理想副總裁劉傑表示，中國明年汽車市場格局可能會發生比較大的變化，各個細分市場中的領導品牌將基本穩定。（本報資料照片）

中國造車新勢力領先品牌「理想汽車」副總裁劉傑表示，中國明年汽車整體銷量不會出現明顯下跌，不過市場格局可能會發生比較大的變化，各個細分市場中的領導品牌將基本穩定。

上海澎湃新聞報導，不少業內人士對於明年整體汽車市場抱以略悲觀的態度。但劉傑認為，分析過去車市歷史表現的統計，在經濟大環境有波動的情況下，汽車「整體銷量」其實並不會出現明顯下跌，而是在「價格區間」上反映環境變化。

針對新能源汽車市場，劉傑指出，會保持一如既往的穩定成長，但市場格局可能會發生比較大的變化，即各個細分市場中的「頭部玩家」將基本穩定。

他解釋，明年人民幣20萬元以上市場，新能源汽車的滲透率預計將超過50%，當某一新事物的市場滲透率超過一半，往往會對整個市場心態帶來重大的變化，頭部品牌集中效應將會更加明顯。

他進一步表示，2023年到2025年是新能源車淘汰賽階段，到明年年底，「前幾位優勝者應該已經基本穩定，牌桌上的新能源企業在後期會進一步擴大自己的市場份額」。

至於理想在接下來這場淘汰賽中有何目標？報導稱，理想汽車不僅是要留在牌桌上，而是衝擊豪華車市場銷售第一。

劉傑解釋，明年除了20萬元以上新能源汽車滲透率預計達到55%，對於理想來說是一個巨大的機會外，明年理想發布的L6把目標放在30萬元以下，透過把增程式（靠引擎幫電池充電）電動車推向20萬元到30萬元的市場，完成對增程式產品的完整佈局。

此外，劉傑表示，明年理想將會加速純電車型的佈局，在理想MEGA純電MPV之後，明年還將有3款純電車型上市交付，這都將成為理想汽車銷售持續攀升的支柱。他強調，純電路線是要去開闢新市場，而不能把增程式和純電理解為「新舊關係」，未來市場對兩種技術的需求會同時存在。

交車數據顯示，理想10月共交付新車4.04萬輛，年增率高達302.1%，這也是理想汽車月交量首次突破4萬輛大關。截至11月17日，理想汽車全年累計交付量已超過30萬輛。

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