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在美最暢銷轎車Camry將只賣油電款 豐田力推混合動力

編譯劉忠勇／綜合外電
全美國最暢銷的轎車Camry明年在美國將只推油電款。(路透)
全美國最暢銷的轎車Camry明年在美國將只推油電款。(路透)

豐田汽車發表新一代改款的Camry，配備最新的油電混合動力系統，未來這款全美國最暢銷的轎車將只賣油電款，堪稱豐田汽車在美國力推油電車的最大膽嘗試。

新款Camry周二晚上在加州馬利布亮相。豐田汽車表示，油電款讓買家有更多綠能車的選擇，由此也可看見，趁純電動車銷售成長放緩、其他汽車業者紛紛縮減部分電動車計畫，豐田汽車正加緊推廣油電複合動力車。

除新款Camry外，豐田汽車另展示 Crown Signia的新混合動力SUV，這兩款車都將在明年上市。

豐田表示，2025年式Camry採用2.5 L汽油引擎，搭配電子式傳統系統，為前輪以及四輪（AWD）兩種版本提供更多動力。

北美豐田品牌主管David Christ告訴路透，豐田決定讓新款Camry全打造為複合動力車的原因之一，是為配合美國更嚴格的節油規定。他表示，複合動力車能夠展現性能，也是原因之一。

儘管豐田汽車也正加緊開發電動車技術，但仍看好複合動力與插電式複合動力車的需求將保持強勁。豐田採用「多管齊下」的策略來滿足各個市場的客戶需求。

豐田表示，複合動力系統和新型電子式AWD系統能夠提供232匹馬力，比即將停產機械式AWD系統的Camry高出近15%。

豐田並未透露2025年式Camry的定價或燃油效率數據。目前最便宜的複合動力Camry車型售價，比最便宜同款燃油車型高出約2,400美元。

豐田 電動車 綠能

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