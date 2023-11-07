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小勞勃道尼打造夢幻車 用改車拯救世界

記者陳威任／即時報導
小勞勃道尼致力對抗氣候變遷，將心愛的老車升級為車速更快、馬力更強，更高效節能的電動車款。（圖：Ｗarner Bros. Discovery華納兄弟探索集團提供）
小勞勃道尼致力對抗氣候變遷，將心愛的老車升級為車速更快、馬力更強，更高效節能的電動車款。（圖：Ｗarner Bros. Discovery華納兄弟探索集團提供）

因演出鋼鐵人（Iron Man）再創事業巔峰的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），現實生活中，他不僅和東尼史塔克一樣醉心於最新的現代科技、是狂熱的汽車收藏家，更是致力透過先進科技拯救地球環境的非營利組織碳足跡聯盟 （The Footprint Coalition）創辦人。這位好萊塢最知名的車迷與環保倡議者，如何結合他的嗜好與理想？答案是：把心愛的老車升級，將傳統汽油動力車轉變為車速更快、馬力更強、更高效節能的電動車，而且保留每台車原有的靈魂。

小勞勃道尼是好萊塢知名的經典車收藏家。（圖：Ｗarner Bros. Disco...
小勞勃道尼是好萊塢知名的經典車收藏家。（圖：Ｗarner Bros. Discovery華納兄弟探索集團提供）

Discovery頻道最新節目「小勞勃道尼打造夢幻車」（Downey's Dream Cars），記錄了小勞勃道尼如何召集各領域的專家，運用氫燃料、生質柴油技術、永續材質等最新技術，將經典車款成功改裝為低碳排的夢幻車款。小勞勃道尼將在這部前所未有的改車實境秀中，為你展現充滿激情、理想與滿滿知識含金量的汽車明日世界。

小勞勃道尼有多愛車？這位擁有許多車迷夢寐以求經典車款的巨星兼骨董車收藏家曾笑稱自己是碳足跡巨人，但他的最終夢想並不是把這些代表了過去獨特與美麗的結晶留在歷史與記憶中，而是設法讓它們符合現在甚至是未來的價值，其中最具挑戰性且難度最高的部分，就是將如何將汽油車改裝成低碳排的電動車。

小勞勃道尼打造夢想車款之路可沒有什麼由簡入奢、循序漸進，他拿出的第一輛車就是有「薩諾斯重鎚」別稱的1972年雪佛蘭科維特（Chevrolet Corvette）K10皮卡。面對這輛配有500馬力頂配機械增壓引擎與自動變速箱的高規格四輪驅動經典名車，汽車改裝技師要如何將內燃機引擎換成特斯拉電動馬達、電池與直流變壓器，改裝成更安靜、更潔淨但威力同樣強大的環保動力神駒？完全沒有前例可循的浩大工程，要如何以後天改造克服汽油車與電動車的先天差異？動力轉向設備和發熱零件的冷卻器該如何配備？取代汽油動力的16組電池該如何配置？身懷絕技的技師們在未知中摸索前行的歷程，與小勞勃道尼的環保之路有著部份的重合。

在飾演鋼鐵人過程中，小勞勃道尼觀察到AI與機器人的發展，也觀察到地球環境正遭逢劇烈影響。他號召了一批擁有相同理想的人們組成碳足跡聯盟，但要如何讓更多人理解降低碳排的重要性？他的答案是：做就對了，改裝經典老車、以淺顯易懂的方式解釋各種技術理論，甚至深入美國軍事科技中心探索未來能源科技的方向，都是促成大眾理解的第一步。

小勞勃道尼遠道造訪位於莫哈維沙漠中央的歐文堡基地，見證美國陸軍如何預測未來、透過能源科技協助全世界面臨極端氣候的挑戰。由於氣候變遷的衝擊勢必對國家安全或行動安全造成影響，因此美軍擬定了詳盡的氣候變遷策略以提高整體韌性，諸如回收率高達95%的水資源處理技術、完全能夠自給自足的太陽能發電設備、獲得綠建築白金認證的醫院等，都是以最高能源效率營運軍事基地的佐證。

美國陸軍最新的電動步兵班用載具ISV，擁有無聲、無熱、無須仰賴傳統能源供給的巨大...
美國陸軍最新的電動步兵班用載具ISV，擁有無聲、無熱、無須仰賴傳統能源供給的巨大優勢。（圖：Ｗarner Bros. Discovery華納兄弟探索集團提供）

其中最新開發的電動步兵班用載具ISV，以雪弗蘭科羅拉多車款為原形，擁有無須仰賴傳統能源供給的巨大優勢，更活用商業市場對先進技術的投資，創造出無聲、無熱能、高性能的載具，顛覆了過去吉普車、悍馬等軍事工程技術為商業活動注入新血的慣例。

然而全由民間技師改造的雪佛蘭K10皮卡，是否真能在不犧牲性能的前提下，將威力強大的汽油動力巨獸改成符合當今動力趨勢的電動車款，而依然狂野優雅又迷人？在電動車的世界裡特斯拉是否是唯一的解答？小勞勃道尼和夥伴們的心血結晶，是否能夠克服美國軍方拖動百噸坦克車與重裝設備運輸卡車的考驗？

小勞勃道尼是非營利組織碳足跡聯盟的創辦人，致力於以先進科技拯救地球環境。（圖：Ｗ...
小勞勃道尼是非營利組織碳足跡聯盟的創辦人，致力於以先進科技拯救地球環境。（圖：Ｗarner Bros. Discovery華納兄弟探索集團提供）

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