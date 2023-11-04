蔚來進軍美國不設廠？ 高層：從中國進口高端電動車

蔚來公司美國區執行長易蓋天透露，蔚來進軍美國將不會在美國本土設廠，而會從中國進口國產高端電動車。（記者林宸誼／攝影）

中國造車新勢力之一的蔚來汽車正進軍美國市場，公司美國區執行長易蓋天透露，蔚來將不會在美國設廠，以本土化生產的方式尋求稅收激勵，而是會從中國進口國產高端電動車 。

鳳凰網科技報導，易蓋天日前於紐約NextChina大會上作出上述表示。易蓋天說明，蔚來曾考慮在美國本土生產，甚至把建廠的選址地點縮小至三個州，但由於在美國設廠成本過高、且蔚來高階車型昂貴，無法獲得激勵補助，因而作罷。蔚來計畫在2025年把業務擴張至美國在內的全球25個國家和地區。

他進一步表示，蔚來的產品在中國有許多專門的本土供應商，他們並不在美國做生意，「如果我要在美國建造一家工廠，我需要尋找合適的地點，那裡需要有很多我可以利用的其他供應商。我還想引進我們已有的一些供應商，因為他們對蔚來具有戰略意義和特殊性，這是主要原因。」

易蓋天補充說，蔚來的高階車型太昂貴，無論在哪裡生產，都無法獲得稅收誘因，「你不會為了降價而降價，所以按照現行的IRA（美國通膨削減法案）規定，從嚴格的價格角度來說，我們的車輛不符合IRA的激勵資格。」

美國總統拜登 2022年8月簽署旨在對抗氣候危機的「通膨削減法案」（IRA），規定購買符合條件的電動車的消費者可獲得7,500美元的稅收抵免，如美國政府要求電動車必須在北美生產，電池需為部分美國製，且不得使用中國製電池組件。同時，電動車售價不得超過5.5萬美元。

這使得進口汽車製造商處於不利地位，部分汽車製造商和供應商開始在美國當地建立或擴大業務，既要保持對美國競爭對手的競爭力，又要縮短供應鏈。由於特斯拉 等美國競爭對手能享有稅收獎勵政策，蔚來未來在美國市場可能也要面臨價格劣勢的問題。

易蓋天表示，美國電動車市場的需求不同於中國和歐洲，公司需要時間和資金來調整，當被問題是否如期於2025年進軍美國時，他僅表示，「這是我們兩年前說過的計畫，但形勢正在發生變化」。