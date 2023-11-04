我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

忍著痛苦洗冷水澡 值得嗎？專家表示尚無定論

練MMA到膝蓋動刀 查克柏格病床照曝光

蔚來進軍美國不設廠？ 高層：從中國進口高端電動車

記者陳宥菘／即時報導
蔚來公司美國區執行長易蓋天透露，蔚來進軍美國將不會在美國本土設廠，而會從中國進口國產高端電動車。（記者林宸誼／攝影）
蔚來公司美國區執行長易蓋天透露，蔚來進軍美國將不會在美國本土設廠，而會從中國進口國產高端電動車。（記者林宸誼／攝影）

中國造車新勢力之一的蔚來汽車正進軍美國市場，公司美國區執行長易蓋天透露，蔚來將不會在美國設廠，以本土化生產的方式尋求稅收激勵，而是會從中國進口國產高端電動車

鳳凰網科技報導，易蓋天日前於紐約NextChina大會上作出上述表示。易蓋天說明，蔚來曾考慮在美國本土生產，甚至把建廠的選址地點縮小至三個州，但由於在美國設廠成本過高、且蔚來高階車型昂貴，無法獲得激勵補助，因而作罷。蔚來計畫在2025年把業務擴張至美國在內的全球25個國家和地區。

他進一步表示，蔚來的產品在中國有許多專門的本土供應商，他們並不在美國做生意，「如果我要在美國建造一家工廠，我需要尋找合適的地點，那裡需要有很多我可以利用的其他供應商。我還想引進我們已有的一些供應商，因為他們對蔚來具有戰略意義和特殊性，這是主要原因。」

易蓋天補充說，蔚來的高階車型太昂貴，無論在哪裡生產，都無法獲得稅收誘因，「你不會為了降價而降價，所以按照現行的IRA（美國通膨削減法案）規定，從嚴格的價格角度來說，我們的車輛不符合IRA的激勵資格。」

美國總統拜登2022年8月簽署旨在對抗氣候危機的「通膨削減法案」（IRA），規定購買符合條件的電動車的消費者可獲得7,500美元的稅收抵免，如美國政府要求電動車必須在北美生產，電池需為部分美國製，且不得使用中國製電池組件。同時，電動車售價不得超過5.5萬美元。

這使得進口汽車製造商處於不利地位，部分汽車製造商和供應商開始在美國當地建立或擴大業務，既要保持對美國競爭對手的競爭力，又要縮短供應鏈。由於特斯拉等美國競爭對手能享有稅收獎勵政策，蔚來未來在美國市場可能也要面臨價格劣勢的問題。

易蓋天表示，美國電動車市場的需求不同於中國和歐洲，公司需要時間和資金來調整，當被問題是否如期於2025年進軍美國時，他僅表示，「這是我們兩年前說過的計畫，但形勢正在發生變化」。

電動車 拜登 特斯拉

上一則

豐田皇冠家族第一彈 全新Toyota Crown Sedan正式登場

延伸閱讀

別被超強成長率騙了 財經大咖示警：美國經濟金玉其外 衰退風險仍高

別被超強成長率騙了 財經大咖示警：美國經濟金玉其外 衰退風險仍高
美國防部：已阻止戰火外擴 衝突控制在以色列、哈瑪斯之間

美國防部：已阻止戰火外擴 衝突控制在以色列、哈瑪斯之間
以哈衝突╱美軍出動無人機 在加薩協尋240人質

以哈衝突╱美軍出動無人機 在加薩協尋240人質
蔚來李斌發布全員信：裁員10%以提升效率

蔚來李斌發布全員信：裁員10%以提升效率

熱門新聞

中國電動汽車龍頭比亞迪。（新華社資料照）

特斯拉不再是絕對王者 比亞迪第3季迎頭趕上了

2023-10-31 02:40
豐田RAV4汽油車。（本報檔案照）

電池恐鬆動著火…豐田RAV4暢銷休旅車 185萬輛急召回

2023-11-02 16:01
投資人最近非常擔心特斯拉的營運前景。（歐新社）

汽車業前景黯淡 特斯拉市值不到2周縮水1300億元

2023-10-31 22:54
豐田汽車宣布召回全美約75萬餘輛Highlander多功能車，檢修更換前方保險桿蓋的固定片。(美聯社)

保險桿蓋有脫落危險 豐田召回75萬輛Highlander

2023-10-29 20:24
全新Toyota Crown Sedan現身於2023東京移動展。（記者趙駿宏／攝影）

豐田皇冠家族第一彈 全新Toyota Crown Sedan正式登場

2023-11-04 02:40
多數網友認為女生不會開車是還好，但如果換做是男生不會開車，恐怕才會被覺得「沒用」，也有人覺得女生若是會開車，除了對印象加分，也會有一些刻板印象的聯想。示意圖。（取材自Ingimage）

不會開車的女生很沒用？網列優點：會開車好處可多了

2023-10-28 02:03

超人氣

更多 >
買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」
走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心
Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳
還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧
女神大壽 林青霞69歲生日 影迷紛紛獻上祝福

女神大壽 林青霞69歲生日 影迷紛紛獻上祝福