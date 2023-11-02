電池恐鬆動著火…豐田RAV4暢銷休旅車 185萬輛急召回

豐田RAV4汽油車。（本報檔案照）

全球最大汽車廠豐田 1日宣布召回185萬輛2013-18年度的RAV4休旅 車，因為其中有些出廠時裝備的12伏特替代電池體積不夠大，有可能栓不緊，有安全之虞。

豐田說，替代電池如果安裝欠妥，車子急轉彎時可能鬆動，造成電線短路而起火。

目前不清楚這「問題」電池是否曾釀起火或其他事故。媒體問豐田，豐田未立即回覆。

豐田RAV4型休旅車很多是電動和油電混合車，是該公司的暢銷產品，電池有問題的不是電動或油電混合動力車。

豐田已向全國道路交通安全局通報這批車輛回廠修理，通常通報書會記載召回理由及相關事故，但交安局網站到1日晚都還沒有把RAV4列入召回表，而豐田發言人2日早上也沒提供更多資訊給媒體。

豐田說，它將於12月底前通知車主，各地代理商會免費替車主更換電池夾、托盤和陽極線接頭，請車主先上交安局或豐田召回網站，鍵入汽車引擎號碼，查詢是否需回廠換新這三樣電池的安裝器材。

RAV4召回令是豐田在一周內的第二個召回令。10月26日，它召回81萬4000輛Highlander休旅車，因為車子的前保險槓可能脫落。

豐田近年來規模最大的召回行動包括2018年召回100多萬輛Prius和C-HR，因有起火之虞；2016年因安全氣囊有問題，召回580萬輛各型汽車。