我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電池恐鬆動著火…豐田RAV4休旅車 185萬輛急召回

李克強火化日 北大昔日同學數篇悼文瘋傳

電池恐鬆動著火…豐田RAV4暢銷休旅車 185萬輛急召回

記者張聲肇╱即時報導
豐田RAV4汽油車。（本報檔案照）
豐田RAV4汽油車。（本報檔案照）

全球最大汽車廠豐田1日宣布召回185萬輛2013-18年度的RAV4休旅車，因為其中有些出廠時裝備的12伏特替代電池體積不夠大，有可能栓不緊，有安全之虞。

豐田說，替代電池如果安裝欠妥，車子急轉彎時可能鬆動，造成電線短路而起火。

目前不清楚這「問題」電池是否曾釀起火或其他事故。媒體問豐田，豐田未立即回覆。

豐田RAV4型休旅車很多是電動和油電混合車，是該公司的暢銷產品，電池有問題的不是電動或油電混合動力車。

豐田已向全國道路交通安全局通報這批車輛回廠修理，通常通報書會記載召回理由及相關事故，但交安局網站到1日晚都還沒有把RAV4列入召回表，而豐田發言人2日早上也沒提供更多資訊給媒體。

豐田說，它將於12月底前通知車主，各地代理商會免費替車主更換電池夾、托盤和陽極線接頭，請車主先上交安局或豐田召回網站，鍵入汽車引擎號碼，查詢是否需回廠換新這三樣電池的安裝器材。

RAV4召回令是豐田在一周內的第二個召回令。10月26日，它召回81萬4000輛Highlander休旅車，因為車子的前保險槓可能脫落。

豐田近年來規模最大的召回行動包括2018年召回100多萬輛Prius和C-HR，因有起火之虞；2016年因安全氣囊有問題，召回580萬輛各型汽車。

豐田 RAV4 休旅

上一則

福斯又推新車？全新Volkswagen ID.7 Tourer預告問世

延伸閱讀

替換電池恐短路起火 豐田召回180萬輛RAV 4休旅車

替換電池恐短路起火 豐田召回180萬輛RAV 4休旅車
Toyota上季獲利倍翻成長 調高全年獲利預測50%

Toyota上季獲利倍翻成長 調高全年獲利預測50%
家庭休旅車性價大比拚 本田Pilot對決豐田Grand Highlande

家庭休旅車性價大比拚 本田Pilot對決豐田Grand Highlande
電池易起火 CPSC籲停用2款電動滑板車

電池易起火 CPSC籲停用2款電動滑板車

熱門新聞

中國電動汽車龍頭比亞迪。（新華社資料照）

特斯拉不再是絕對王者 比亞迪第3季迎頭趕上了

2023-10-31 02:40
日產的輕型電動車Sakura在日本推出以來，已成暢銷車款。（取材自Nissan官網nissannews.com）

不是特斯拉 日本最熱賣電動車是只要1.3萬美元的這2款

2023-10-24 05:00
豐田汽車宣布召回全美約75萬餘輛Highlander多功能車，檢修更換前方保險桿蓋的固定片。(美聯社)

保險桿蓋有脫落危險 豐田召回75萬輛Highlander

2023-10-29 20:24
多數網友認為女生不會開車是還好，但如果換做是男生不會開車，恐怕才會被覺得「沒用」，也有人覺得女生若是會開車，除了對印象加分，也會有一些刻板印象的聯想。示意圖。（取材自Ingimage）

不會開車的女生很沒用？網列優點：會開車好處可多了

2023-10-28 02:03
投資人最近非常擔心特斯拉的營運前景。（歐新社）

汽車業前景黯淡 特斯拉市值不到2周縮水1300億元

2023-10-31 22:54
2024年式日規Subaru Solterra。（記者趙駿宏／攝影）

提升低溫環境充電速度 新年式日規Toyota bZ4X、Subaru Solterra發布

2023-10-27 03:02

超人氣

更多 >
下飛機看見第一間廁所就上？旅遊專家：這麼做更省時

下飛機看見第一間廁所就上？旅遊專家：這麼做更省時
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
李克強今火化 高度戒備…抽走悼念卡「防刺激集體情緒」

李克強今火化 高度戒備…抽走悼念卡「防刺激集體情緒」
鄭少秋神隱半年的女兒現身？金髮露端倪 粉絲：我先哭了

鄭少秋神隱半年的女兒現身？金髮露端倪 粉絲：我先哭了