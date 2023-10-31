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特斯拉不再是絕對王者 比亞迪第3季迎頭趕上了

記者陳威任／即時報導
中國電動汽車龍頭比亞迪。（新華社資料照）
中國電動汽車龍頭比亞迪。（新華社資料照）

2023年第三季發生了一件非同尋常的事情，特斯拉和比亞迪這兩家最大的純電動車製造商 (OEM) 的汽車銷量相當。第二季時，特斯拉再次成為全電動汽車銷量最高的公司，達到435,059輛。 然而，部分由於工廠的一些升級作業，產銷量年增率有限，「僅為」27%。

這種較慢的成長速度使得一路飆升的比亞迪在純電動車銷量方面幾乎超過了特斯拉。這家中國公司的純電動車銷量為431,603輛，僅比特斯拉少3,456輛。兩家公司之間的差距從未如此接近，這是一個相當明顯的跡象，表明特斯拉在純電動車領域的統治地位可能即將結束，取決於擴張放緩是否是暫時的，但可以預期的是，比亞迪的影響力確實逐漸影響特斯拉。同時，福斯集團的純電動車銷量年增41%，達到209,394輛，不到特斯拉和比亞迪業績的一半。

2023年第三季純電動車銷量

TESLA：435,059（成長 27%）

BYD：431,603輛（成長67%），與特斯拉的差距：3,456輛

Volkswagen集團：209,394 輛（成長41%）

今年前9個月，特斯拉銷售了超過130萬輛純電動車，而比亞迪則突破了100萬輛。 福斯集團目前的銷量約為比亞迪的一半，銷量超過50萬輛。值得注意的是，比亞迪的年成長遠超其他兩家車廠，但預計2023年全年銷售還不會趕上特斯拉，因為差距太大。

2023年第一季至第三季純電動車銷量：

TESLA：1,324,074（成長 46%）

BYD：1,048,413（成長80%）

Volkswagen集團：530,485 輛（成長 45%）

作為參考，2022年特斯拉電動車銷量超過130萬輛（年增40%），比亞迪銷量超過90萬輛（成長184%），福斯集團銷量超過57萬輛（成長26%）。

特斯拉 電動車

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