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不會開車的女生很沒用？網列優點：會開車好處可多了

聯合新聞網／即時報導
多數網友認為女生不會開車是還好，但如果換做是男生不會開車，恐怕才會被覺得「沒用」，也有人覺得女生若是會開車，除了對印象加分，也會有一些刻板印象的聯想。示意圖。（取材自Ingimage）
多數網友認為女生不會開車是還好，但如果換做是男生不會開車，恐怕才會被覺得「沒用」，也有人覺得女生若是會開車，除了對印象加分，也會有一些刻板印象的聯想。示意圖。（取材自Ingimage）

一名網友在臉書社團發問：「在男生眼裡，女生不會開車是不是覺得很沒用？」引起不少網友熱議，多數網友認為，女生不會開車是還好，但如果換做是男生不會開車，恐怕才會被覺得「沒用」，也有不少人覺得，女生若是會開車，除了明顯會對印象加分，也往往會有一些刻板印象的聯想，引起網友熱議。

部分網友覺得開車並非女生在社會上的基本技能，如果不會開車並不可恥，但若是男生不會開車，可能麻煩才大，「有這種事？我連腳踏車都不太會騎啊」、「我也不會開，給人開就好」、「會開車還需要男人嗎？」、「我會開車，在女生眼裡，男生不會開車才是沒用」、「同事鄰居30多歲的男人連機車都不會騎，上下班還要老爸載，那才是沒用」。還有人開玩笑稱：「開他的車上高速刷幾張罰單，他就不會覺得你沒用了」。

也有人列舉女生會開車的好處不少，「自己想去哪裡就去哪裡，吵架還不用擔心被丟包」、「至少要去哪裡不用請別人載，很自由」、「不用看人臉色，但前提是要真的會開」，但也有人覺得會開車有好有壞，「好處是很自由，壞處則是沒有藉口要男友來載」、「我會開，但我更愛廢在副駕吃喝唱睡」。

對於會開車的女子，有網友覺得這樣很酷、超狂，「不會開車不至於到沒用，但會開車肯定有加分」。

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