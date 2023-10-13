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輪軸螺栓裂化 福特召回23.8萬輛「探險家」

記者張聲肇／即時報導
因後輪軸螺栓可能破裂，導致傳動軸脫落，造成車禍，全國公路交通安全管理署13日要求福特車場召回23萬8000輛「探險家」(Explorers)多功能車。(Getty Images)
因後輪軸螺栓可能破裂，導致傳動軸脫落，造成車禍，全國公路交通安全管理署13日要求福特車場召回23萬8000輛「探險家」(Explorers)多功能車。(Getty Images)

福特「探險家」(Explorers)多功能車後輪軸螺栓可能破裂，導致傳動軸脫落，造成車禍，或停車時滑動，全國公路交通安全管理署(NHTSA)13日下令福特召回23萬8000輛，到各地修理廠換修。

福特去年和今年已兩度通知車主送廠換修，之後仍收到兩名車主抱怨換修後，仍有問題，交安署6月再度啟動調查。這兩名車主都說是回廠修理後，後輪軸螺栓問題仍導致車子失去動力；問題車主要是2020-2022年份的「探險家」。

交安署公布在網頁上的聲明明確指出，這三年出廠的福特探險家水平置放的後輪軸螺栓有破裂鬆動之虞。車主11月6日起會收到回廠通知。

送廠後，工人會換上新的橡皮軸襯和輪軸螺栓，也會檢查一下，栓洞附近的承軸套是否出現破損，若有破損，連承軸套也要換新。

福特說，總共收到396件後輪承軸螺栓出問題的報告，其中不到5%造成傳動失靈，或停車中滑動，但未聞有因此而導致車禍或受傷的案例。

福特也將更新停車後自動剎車軟體，確保車子停妥後，不會滾動。但交安署說，承軸螺栓壞掉，沒有辦法補救。福特13日表示，這次召回的車子，承軸螺栓都會換新。

今年7月，福特召回過87萬輛F-150皮卡，因為停車剎車器會自動啟動，讓駕駛人控制不了車子。總部在密西根州的福特，請車主把車子送到福特和林肯車代理商的修車廠，替剎車管線包上保護層並綁緊，也把後輪軸的線束都換新，因為摩擦久了，迴路會出現接地問題。

福特內部文件顯示，召回前，總共收到北美洲918件維修保障的申請，以及三件管線摩擦的現地報告，其中299個案例是停車剎車器自動啟動，19件還是車子走在路上自動剎車的「詭異、恐怖」事件。

福特當時也說，這些零件問題都沒有造成車禍或受傷。

密西根州

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