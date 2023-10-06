免等到隔年報稅… 電動車抵免 明年起直接折價

聯邦政府為推廣電動汽車，明年起購買電動汽車可以當場抵稅，而不必等到翌年申報所得稅時再抵稅。(美聯社)

從明年1月1日起，只要年收入與車輛條件合格，購買全新或二手電動車 或油電混合動力車都能立即獲得政府提供的稅務抵免(credit)，直接降低車價。

包括今年購買電動車或混合動力車車主在內的合格買主，必須在申報聯邦所得稅時才能享稅賦優惠。

財政部 6日稱，將針對購買合格新車、二手車的買主各提供7500元、4000元即時抵免，可望有效降低消費者購車成本、進而藉由促銷電動汽車幫助汽車經銷商。

在涵蓋稅收抵免措施的「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)之下，買家可將抵稅額轉移給經銷商，明年1月1日起適用；而且無論是否有欠稅，都可從經銷商那裡得到全額抵免。

不過，經銷商、車輛都必須符合法律所規定的指導方針，而且購買者收入設有上限。

針對經銷商，必須持有州或地方許可證才能提供稅收抵免、並且要在國稅局網站上註冊。官員表示，經銷商一旦提交銷售文件，大約72小時內可收到政府款項。

車輛方面，電動車或油電混合車必須在北美製造，而且SUV休旅 車、貨車和卡車單價不得超過8萬元，轎車售價不得超過5萬5000元；二手電動車售價不得超過2萬5000元。

至於買主收入也設有上限；單身、聯合申報者調整後總年收入各不得超過15萬元、30萬元，家庭戶主年收入不得超過22.5萬元。

買家必須在購車當年或前一年收入低於上限。政府稱，假如這兩年收入都超過上限卻獲得稅務抵免，報稅時必須退還這些抵免。

法規也對電池和零件製造設定要求，將影響買主是否有資格取得抵免。

財政部的指導方針仍需通過政府監管程序，其中包括公眾意見徵詢期。

今年前九個月，全美新電動車銷量較去年同期增加50.9%，電動車市占率微幅上增至7.5%；這段期間消費者共購買電動車87萬5798輛。