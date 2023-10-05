幾乎一統美國充電江山 現代與KIA加入特斯拉NACS規格

現代汽車在美國加州5月銷售會上展示嶄新車輛。南韓現代汽車集團的子公司現代汽車與起亞汽車5日宣布，旗下的美國電動車將採用特斯拉的北美充電標準（NACS）。Getty Images

路透5日報導，南韓現代汽車集團的子公司現代汽車與起亞汽車（Kia）同日宣布，旗下的美國電動車 將採用特斯拉 的北美充電標準（NACS）。北美充電標準已被福特汽車、通用汽車（General Motors）與日產汽車（Nissan）等公司採用，現代與起亞的加入，無疑將使北美充電標準再朝產業通用規格更靠近一步，同時打壓對手組合充電系統（CCS）。

兩公司表示，自2024年第4季起，於美國銷售的電動車將搭載北美充電標準充電接口。而在加拿大 ，搭載新接口的現代電動車將於2025年上半啟售，起亞則是2024年末。

兩公司表示，新政策上路後，現代與起亞電動車將能使用美、加拿大與墨西哥等地超過1.2萬個特斯拉超級充電站。現代與起亞電動車目前使用組合充電系統充電接口，兩公司表示，將在2025年第1季提供擁有上述車輛的車主轉接器，讓他們也能使用特斯拉超級充電站。

現代汽車6月就透露，公司正考慮打造更相容於北美充電標準的電動車。

在美國，北美充電標準被廣泛使用，根據美國能源部，北美充電標準占全美所有快充站約60%。使用組合充電系統的則有德國福斯汽車等採用，但福斯已與特斯拉就採用北美充電標準洽談。

現代汽車7月曾表示將與起亞、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）與BMW等攜手合作，成立一家新合資公司，在北美市場建構一個完善、快速、可靠又方便使用的充電網路，並享受拜登政府的能源政策補助。