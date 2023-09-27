美將成最大市場 INEOS Grenadier生產美規車 11月供貨

（取材自INEOS Grenadier）

近年來興起的INEOS汽車於上周開始為北美市場生產Grenadier 4X4s四驅車型。生產基地位於法國漢巴赫的工廠，第一輛美規的Grenadier是一台蘇格蘭白的Belstaff Fieldmaster Edition，已於21日下線。

總部位於英國的INEOS汽車，由化工巨頭INEOS集團創辦人所創立。專門生產堅固且實用的越野SUV，目前已在美國市場獲得7000 份訂單。預計將於 11 月開始向美國供貨，隨後於2024年1月向加拿大供貨，而北美市場一旦建立，將成為INEOS汽車品牌最大的銷售市場。

（取材自INEOS Grenadier）

INEOS Grenadier採用全箱形截面的梯形大樑底盤和重型實心樑軸，結合前後固定軸與多連桿線圈懸吊系統設定，加上各項車輛設定，構築起Grenadier的堅強越野實力。同時由源自BMW的3.0升渦輪增壓直列六缸引擎提供動力，搭配八速ZF自排變速箱、雙速加力箱等傳動系統，帶來平順且穩定的動力輸出，無論在道路或是越野路面都能有出色的表現。

（取材自INEOS Grenadier）

為了投入Grenadier的生產，INEOS汽車公司於2021年1月從Mercedes-Benz手中收購了法國漢巴赫工廠，投資 超過5000萬歐元（約5280萬美元）。該工廠產線擁有先進的技術，包括一個新的半自動噴漆車室、一個全自動車身工坊和一個優化的品質控管中心。

INEOS汽車公司首席執行長Lynn Calder對這一項生產里程碑相當開心，並強調了漢巴赫工廠的戰略意義。Calder表示：「對於INEOS汽車公司，尤其是漢巴赫工廠來說，開始生產北美市場車型是一個重要時刻。過去六個月我們一直在提高生產率，以確保我們能夠盡快向客戶交付產品，同時保持我們為自己設定的世界一流品質標準。」

（取材自INEOS Grenadier）

INEOS汽車美洲執行副總Greg Clark對即將發布Grenadier銷售感到十分興奮。總部位於北卡羅來納州 羅利的INEOS汽車北美團隊正準備宣布其第一批指定經銷商。此次品牌擴點將增強INEOS在全球的影響力，目前已達20多個市場。

除了 Grenadier 之外，INEOS還計劃推出三款新車型，其中包括兩款純電動車 ，同時還計劃研發氫動力版本的Grenadier。