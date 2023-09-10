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高齡者開車「煞車踩成油門」有原因 5狀況該避免駕駛

聯合新聞網／綜合報導
高齡駕駛因為身體僵硬，造成在踩煞車時容易踩成油門。圖為示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）
高齡駕駛因為身體僵硬，造成在踩煞車時容易踩成油門。圖為示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

相對於一般駕駛，高齡者開車事故風險高。日本警察廳統計，2022年汽機車造成的死亡事故中，有16.7%是75歲以上老年駕駛所造成的。這其中又有28%的老年人，是因為操作不適而產生交通事故。因此銀髮族在開車前，可能要多注意一些地方，以免意外產生。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，很多高齡駕駛常發生事故，都是肇因於想踩煞車時，卻不慎踩成油門，結果反讓車子爆衝。這是因為人到年老之後，身體會變得比年輕時還僵硬，因此在踩踏板的動作時，容易出現「踩到的位置和過往習慣位置不同」的狀況，結果釀成災情。

因此，高齡者如果一定要開車，可以先在駕駛之前，伸展自己的髖關節和雙腳，活絡自己的血液循環，讓身體不會那麼僵硬，並且測試伸腳的感覺，瞭解大概會踩在那個位置上。

此外，以下五種狀況，更是應該避免駕駛，以免出現意外。

1.身體不舒服時

如果身體不舒服，就別勉強自己，看是請其他駕駛代勞，或者乾脆叫車比較保險

2.長時間駕駛

疲勞會讓集中力下降，自己要注意，每駕駛一段時間後，就該好好休息恢復。

3.傍晚及夜間駕駛

天色昏暗會讓視線變窄，應該等到有光亮後再來駕駛。

4.上下學時間駕駛

這時段會多出很多步行的學生，是特別容易發生事故的時候，駕駛時應該儘量避開這個時段。

5.雨天駕駛

雨天不只會讓視線縮減，道路也會變得濕滑，大幅增加事故的機率。

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