日本豐田汽車會長竟開本田休旅車 網友熱議

日本豐田汽車會長竟開本田休旅車。（截取自豐田X帳號）

日本豐田 汽車日前在前身為推特（Twitter）的社群平台X發布一段影片，可以看到自家會長（類似董事長）豐田章男竟然開本田 汽車製造的運動休旅車（SUV），引發日本網友熱議。

日本時事通信社報導，在這段長度僅13秒的影片中，可以看到豐田章男戴著墨鏡駕駛本田汽車的SUV行駛在砂石路上，被旁人問到「這是什麼車」時，豐田章男露出笑容說「這是本田」。

這段影片最後還出現本田汽車的宣傳口號「夢想的力量」（The Power of Dream），並在發文下方附加標籤「#可以用在廣告上喔」。該影片從9月7日晚間6時過後發布以來，到今天下午4時止觀看次數已逾1500萬次。

而本田汽車也透過官方帳號回應說「什麼！？會長？！」許多日本網友都在X上留言說「今天起（豐田章男）變成本田章男了」、「（豐田章男）真的很愛車啊」等。

還有網友在網路新聞下方留言說，這個影片給人留下很好的印象，在汽車業面臨百年一次的重大變革期時，為了爭奪電動車領域霸主地位，日本車界團結一致跟其他國家汽車製造商競爭很重要。

也有網友持相同立場說，豐田章男可以跨越製造商間的界線發文，讓人很有好感。考量到未來全球汽車業界發展，所有日本汽車製造商有必要團結一致。

有日媒提到，這則發文還附加「#自動車工業會會長」等標籤，也讓外界認為豐田章男可能是站在身為日本自動車工業會會長的立場發文。