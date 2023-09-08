中國車崛起？長城汽車準備進軍墨西哥和中南美市場

長城汽車即將在墨西哥展開銷售。（取材自長城汽車）

近年來中國自主品牌成長速度飛快，許多在國內發展不錯的車廠都紛紛進軍海外市場。如今則又有一家車廠要新增海外市場點位，在墨西哥 駐中國大使Jesus Seade訪問完長城汽車位於河北的技術中心和生產基地之後，長城汽車也正式宣布，即將在墨西哥展開銷售。

長城汽車(GWM)成立於 1984 年，現今已成為中國最大的皮卡生產商，除長城皮卡外，同時也是國產SUV市場的領頭品牌之一，以哈弗為銷售主力，旗下還有魏牌、歐拉等針對不同客群的品牌。長城汽車除了在中國銷售，海外市場部分在澳洲 、南非以及部分歐洲和一些亞洲國家都設有經銷商。

今年1月至7月，長城汽車全球銷量為641,744輛，較2022年增長1.8%。

長城汽車積極進攻新興市場。圖為旗下哈弗品牌在哈薩克銷售。（新華社）

據「Automotive News」報導，長城汽車將墨西哥視為其「核心市場」之一，並將加快在北美國家建立經銷商網路。目前在墨西哥，長城汽車正在開發經銷據點，最終才能決定要提供墨西哥市場哪些車型。

除了建立銷售據點外，據傳長城汽車也有意願在墨西哥設廠，因為墨西哥在中國汽車出口中的所占比例最大。上個月，奇瑞於2022年推出的最新品牌Omoda擴大了墨西哥的車輛產品陣容，推出了基於O5轎車打造的O5 GT車型。與此同時，墨西哥銷售的Dodge Journey和Chevrolet Aveo也是由中國品牌車款重新貼牌銷售的案例。

墨西哥銷售的Dodge Journey是由中國品牌車款重新貼牌銷售的案例。（取材自Dodge）

除墨西哥外，長城汽車2022年在巴西 聖保羅購買了一座工廠，準備在今年底開始投產，預估該工廠的產能為10萬輛汽車。不僅巴西，長城汽車在俄羅斯和泰國也擁有皮卡生產基地。