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上市半月狂飆724%後 越電動車VinFast股價單日暴跌44%

編譯葉亭均／綜合外電
越南電動車廠越快（VinFast）上市11天以來，股價表現有如雲霄飛車上沖下洗。路透
越南電動車廠越快（VinFast）上市11天以來，股價表現有如雲霄飛車上沖下洗。路透

越南電動車廠越快（VinFast）上市11天以來，股價表現有如雲霄飛車上沖下洗，15日上市以來一度累計大漲724%，周二（29日）收盤卻重挫44%，市值單日蒸發830億美元，中止先前連六天飆漲的行情。

這家尚未獲利、股票成交量不大的電動車廠自8月15日透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併掛牌上市至28日止，股價飆漲688%，上周一舉躍居全球市值第三大電動車廠，僅次於特斯拉與豐田汽車。

就算在計入周二的最新暴跌後，VinFast市值仍接近1,070億美元，比資產管理巨擘貝萊德（BlackRock）與聯邦快遞（FedEx）等公司市值還高。

上一回出現這種原先知名度相對不高，卻突然成為飆股，躍入世界最大市值企業排行的股票，最終對投資人並不妙。數位金融服務公司「尚乘數科」是另一檔立基亞洲、赴美掛牌的企業，一年前在短短數周內飆漲超過 32,000%，曾令市場困惑不已。這家虧錢中的金融服務公司帳面市值一度攀高達到4,000億美元，超越美國銀行業巨擘摩根大通。

自此以來，尚乘數科股價已暴跌超過99%，上周跌至新低，公司市值剩下11億美元。

雖然VinFast與尚乘數科在許多方面迥異，但兩家公司的自由流通股票都相當少，並吸引追逐動能的散戶，讓股價易於暴起暴落。

在Smartkarma platform刊登文章的分析師布蘭納海塞特表示：「VinFast當前的估值是無法維持的。由於VinFast股票可取得的量很少，大約5萬股，誰買了這檔股票都將會進行交易。」

狂野的波動令華爾街吃驚，但VinFast的支持者卻持有看多的理由。它是越南最知名公司之一，由越南首富、潘日旺出資，他建立的Vingroup集團業務橫跨房地產、飯店、醫院和購物中心。該集團加上子公司與貸款銀行，已經部署82美元資金資助VinFast過去六年來的營運支出與資本支出。

這和香港金融服務公司尚乘數科不同，該公司就連在本土市場都不太知名。

此外，VinFast很難放空，如果買家重新進場，可能恢復大漲走勢。由於VinFast不到1%的股票可進行交易，放空人士想要借券會面臨昂貴成本。

股票 越南 電動車

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