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57歲郭富城重回賽車場 將駕Lynk & Co 03 TCR競速

記者趙駿宏／綜合報導
郭富城將駕Lynk & Co 03 TCR賽車，參加第70屆澳門格蘭披治大賽。（取材自臉書Teamwork Motorsport 捷凱車隊）
郭富城將駕Lynk & Co 03 TCR賽車，參加第70屆澳門格蘭披治大賽。（取材自臉書Teamwork Motorsport 捷凱車隊）

香港天王郭富城愛車成癡，不僅自己擁有不少輛名貴超跑，對於賽車運動也是十分投入。日前香港Teamwork Motorsport捷凱車隊就宣布郭富城以特邀身分，加入Shell Teamwork Lynk & Co Racing 殼牌捷凱車隊，除了出戰10月在湖南舉行的 2023 TCR China系列賽湖南株洲站外，還會駕駛領克Lynk & Co 03 TCR賽車參戰第70屆澳門格蘭披治大賽。

郭富城將駕Lynk & Co 03 TCR賽車，參加第70屆澳門格蘭披治大賽。（...
郭富城將駕Lynk & Co 03 TCR賽車，參加第70屆澳門格蘭披治大賽。（取材自臉書Teamwork Motorsport 捷凱車隊）

可別想說郭富城只是來沾沾醬油，替車隊帶來明星效應或是贊助商的，就賽車實力來說，郭富城也算是有兩把刷子。雖然闊別7年再次回到賽場上，57歲的郭富城前些日子以獨立車手的身分，參加了由吉利汽車主辦的超吉聯賽PRO平潭站，是一場在福建平潭的街道賽，對於回歸賽場的郭富城來說是很好的實戰練習機會。

專業車手們也都對郭富城的車技讚譽有加。（取材自微博）
專業車手們也都對郭富城的車技讚譽有加。（取材自微博）

隨後在肇慶的廣東國際賽車場舉辦的香港房車賽中，郭富城駕駛著隸屬於捷凱車隊的88號領克Lynk & Co 03 TCR賽車，在第二回合中15圈賽事中，力壓開著Audi RS3 LMS TCR和Honda Civic FK7賽車的選手，獲得第四名的佳績。以業餘賽車手的實力來說已經十分出眾。就連專業車手也都在發文稱讚郭富城的實力。

領克汽車也發文恭喜郭富城。（取材自微博）
領克汽車也發文恭喜郭富城。（取材自微博）

所以可以說受到Shell Teamwork Lynk & Co Racing殼牌捷凱車隊的特邀車手邀請，郭富城完全是靠自己的賽車實力爭取到一席車手位置。而作為提供賽車的Lynk & Co領克汽車也同步發文恭喜。郭富城的加入，也為今年下半年的70屆澳門格蘭披治大賽車多增添了幾分看點。

賽車 香港 澳門

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