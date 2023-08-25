我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

趙建銘假釋後租來當代步車 Ferrari Roma有何魅力？

記者趙駿宏／綜合報導
Ferrari Roma。（取自Ferrari）
Ferrari Roma。（取自Ferrari）

才剛於4月獲得假釋的台灣前總統陳水扁之女婿趙建銘，日前開著掛上租賃車牌的法拉利Ferrari在上班途中擦撞騎乘Gogoro的機車騎士引起社會譁然。而在經過調閱監視器後，確認趙建銘所駕駛的車款為Ferrari新世代的GT跑車Roma，在Ferrari車系當中屬於入門車型。2020年在台發表時基本車價為1185萬元台幣，但由於要加上95萬元台灣標準配備，因此來到1280萬元（當年匯率約42.7萬美元）。

從畫面看到趙建銘跑車太靠右，與機車發生擦撞，大小車均緩緩停靠路邊，等候警方前來採...
從畫面看到趙建銘跑車太靠右，與機車發生擦撞，大小車均緩緩停靠路邊，等候警方前來採證。（圖：讀者提供）

至於為什麼是Roma？主要的原因在身為醫師的趙建銘想要一台Ferrari代步，要兼具舒適與實用性，勢必那些中置引擎、只有兩個座位，調校相對硬派且運動感十足的SF90、296GTB肯定不在名單之中。這時擁有前置引擎長車頭，還有2+2座位空間可運用，且舒適性調校得宜的Roma便是最好選擇。

Ferrari Roma擁有2+2的座位配置。（取自Ferrari）
Ferrari Roma擁有2+2的座位配置。（取自Ferrari）

與其他Ferrari車款不同，在產品定位上Roma貫徹義大利對於GT跑車的本質，將義式優雅美學和熱情、浪漫的民族調性融入在車款的設計與性格裡，從使用Roma羅馬來做為車名就是最好的詮釋，加上當初的宣傳標語「La Nuova Dolce Vita」義式美好生活，可見Ferrari是想要讓Roma融入車主的生活當中。

Ferrari Roma。（取自Ferrari）
Ferrari Roma。（取自Ferrari）

在削弱賽車的硬派印象後，也讓不少全新客戶，亦或是女性消費者選擇成為Roma的車主。逐漸成為新世代政商名流休閒代步的首選車型之一。

Ferrari Roma的3.9升V8雙渦輪增壓引擎可產生620hp/77.5k...
Ferrari Roma的3.9升V8雙渦輪增壓引擎可產生620hp/77.5kg-m的強大動力。（取自Ferrari）

但畢竟是Ferrari，還是得保有基本的性能，從搭載的3.9升V8雙渦輪增壓引擎就能略知一二，其620hp馬力加上77.5kg-m的強大扭力，從帳面數據來看都是妥妥的超跑等級。搭配八速雙離合器變速箱，0-100km/h加速僅3.4秒，極速可達320km/h。

義大利 匯率 超跑

上一則

Aston Martin攜手Lucid Motors 強推新一代純電跑車

延伸閱讀

Aston Martin攜手Lucid Motors 強推新一代純電跑車

Aston Martin攜手Lucid Motors 強推新一代純電跑車
義大利天體海灘 醉酒男子躺陌生女臀部遭逮

義大利天體海灘 醉酒男子躺陌生女臀部遭逮
媒體踢爆新州警包庇假釋官酒駕超速 僅輕罰140元

媒體踢爆新州警包庇假釋官酒駕超速 僅輕罰140元
殺2子、夫前妻 愛州婦判3無期刑不得假釋

殺2子、夫前妻 愛州婦判3無期刑不得假釋

熱門新聞

預計到了2030年，在中國銷售的純電動汽車，65％將是比亞迪等中國品牌。 (取材自BYD Global)

比亞迪呼籲中國車企統一戰線 推翻舊時代汽車龍頭

2023-08-18 03:32
由於前輪懸吊拉桿有變形和斷裂的疑慮，日產宣布召回超過23萬600輛2020至2022年份Sentra轎車。(美聯社)

Nissan Sentra前輪懸吊爆安全疑慮 召回23萬輛車

2023-08-19 21:32
日本駕訓班教練發現，近期不少年輕人會拔掉座位的靠枕，認為這樣對於行車有安全疑慮。（取材自X平台）

汽車座位頭枕能拔？駕訓班教練曝一功能：有沒有差很多

2023-08-17 02:40
Mitsubishi Mirage。（取材自Mitsubishi網站）

美國最便宜的小車之一 Mitsubishi Mirage傳將停產

2023-08-21 02:20
自2022年3月比亞迪專注於電動車發展後，其電動車銷量於2022年已明顯超越特斯拉。（取材自BYD官網）

比亞迪以車海戰術及垂直整合 超越特斯拉電動車霸主地位

2023-08-22 00:55
Ferrari Roma。（取自Ferrari）

趙建銘假釋後租來當代步車 Ferrari Roma有何魅力？

2023-08-25 02:15

超人氣

更多 >
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷