趙建銘假釋後租來當代步車 Ferrari Roma有何魅力？

Ferrari Roma。（取自Ferrari）

才剛於4月獲得假釋的台灣前總統陳水扁之女婿趙建銘，日前開著掛上租賃車牌的法拉利Ferrari在上班途中擦撞騎乘Gogoro的機車騎士引起社會譁然。而在經過調閱監視器後，確認趙建銘所駕駛的車款為Ferrari新世代的GT跑車Roma，在Ferrari車系當中屬於入門車型。2020年在台發表時基本車價為1185萬元台幣，但由於要加上95萬元台灣標準配備，因此來到1280萬元（當年匯率 約42.7萬美元）。

從畫面看到趙建銘跑車太靠右，與機車發生擦撞，大小車均緩緩停靠路邊，等候警方前來採證。（圖：讀者提供）

至於為什麼是Roma？主要的原因在身為醫師的趙建銘想要一台Ferrari代步，要兼具舒適與實用性，勢必那些中置引擎、只有兩個座位，調校相對硬派且運動感十足的SF90、296GTB肯定不在名單之中。這時擁有前置引擎長車頭，還有2+2座位空間可運用，且舒適性調校得宜的Roma便是最好選擇。

Ferrari Roma擁有2+2的座位配置。（取自Ferrari）

與其他Ferrari車款不同，在產品定位上Roma貫徹義大利 對於GT跑車的本質，將義式優雅美學和熱情、浪漫的民族調性融入在車款的設計與性格裡，從使用Roma羅馬來做為車名就是最好的詮釋，加上當初的宣傳標語「La Nuova Dolce Vita」義式美好生活，可見Ferrari是想要讓Roma融入車主的生活當中。

Ferrari Roma。（取自Ferrari）

在削弱賽車的硬派印象後，也讓不少全新客戶，亦或是女性消費者選擇成為Roma的車主。逐漸成為新世代政商名流休閒代步的首選車型之一。

Ferrari Roma的3.9升V8雙渦輪增壓引擎可產生620hp/77.5kg-m的強大動力。（取自Ferrari）

但畢竟是Ferrari，還是得保有基本的性能，從搭載的3.9升V8雙渦輪增壓引擎就能略知一二，其620hp馬力加上77.5kg-m的強大扭力，從帳面數據來看都是妥妥的超跑 等級。搭配八速雙離合器變速箱，0-100km/h加速僅3.4秒，極速可達320km/h。