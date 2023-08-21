美國最便宜的小車之一 Mitsubishi Mirage傳將停產

Mitsubishi Mirage。（取材自Mitsubishi網站）

三菱的小型車Mitsubishi Mirage在去年於日本 市場停產，但美規車型依然在售中，售價1萬6245元起，是美國市場最便宜的汽車之一。然而，雖然美規車型稍稍延長了壽命，但Mitsubishi Mirage似乎已經命不久矣。

根據「Automotive News」報導，Mitsubishi Mirage這款沒有Hybrid系統也能跑出16 km/L優秀油耗的小車即將退場。因為Mitsubishi將在美國轉型為跨界車品牌。

話雖如此，一名Mitsubishi的發言人還是跟媒體說到，Mirage「目前」在我們的產品組成中還是能發揮一定的效果。顯然還尚未說破Mirage的未來和去留。

不過事實上，這款已經賣了10年、經歷兩次小改款的小車，在2024年式還是有進行了一些更新，包括兩種新的外觀車色和優化的內裝，且現在也擁有自動頭燈、感應雨刷和新車輛中央扶手等配備。

Mirage搭載的動力系統為1.2升直列三缸自然進氣汽油引擎，搭配CVT變速箱，雖然僅有78hp馬力和10.2kg-m的扭力但油耗指數達39 mpg，換算下來有16.58 km/L的優秀成績。

Mitsubishi尚未公布2024年式Mirage的定價，但2023年式起價為1萬6245元。最貴的RALLIART版本也僅需1萬8145元；此外，四門轎車版本的Mirage G4，起價為1萬7245元，最高階SE等級則來到1萬8945元。

Mitsubishi Mirage與Mirage G4。（取材自Mitsubishi網站）

有另一份消息指出，不久前在亞洲發表的新車Xforce將會取代Outlander Sport的位置，Xforce搭載的動力為1.5升直列四缸MPI多點燃油噴射汽油引擎，擁有105hp馬力和14.3kg-m扭力，搭配CVT無段變速箱並採用前輪驅動形式。