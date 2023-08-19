Nissan Sentra前輪懸吊爆安全疑慮 召回23萬輛車

由於前輪懸吊拉桿有變形和斷裂的疑慮，日產宣布召回超過23萬600輛2020至2022年份Sentra轎車。(美聯社)

日產汽車(Nissan )向全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)提交的最新文件顯示，由於前輪懸吊拉桿有變形和斷裂的疑慮，正召回超過23.6萬輛Sentra轎車。

USA Today報導，日產召回的目標是23萬6238輛2020至2022年式的Sentra，文件稱其中一個或兩個前輪懸吊拉桿在某些操作條件下可能會變形，例如撞到路邊。彎曲的懸吊拉桿可能會損害駕駛控制汽車的能力，如果拉桿斷裂，恐喪失轉向控制，並增加撞車的風險。

NHTSA表示，日產將從10月5日開始向車主發送通知信，預計今年冬天提供更換零件。如果車主遇到方向盤偏離中心或異常震動的情況，建議聯繫經銷商；經銷商將免費檢查並更換任何彎曲或斷裂的拉桿作為臨時維修。待新設計的零件可用時，日產將再發信通知免費更換。

日產在文件中表示，該公司於2021年6月曾因同樣問題召回超過13萬8000輛Sentra，發布該次召回以來尚未收到任何人員受傷報告。然而，上次召回中維修過的汽車目前仍有風險，需要在新懸吊拉桿到貨後更換。