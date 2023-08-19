從經典到當代 保時捷以創意揮灑經典色調歡慶75周年

保時捷75周年慶祝系列活動，以熟悉的保時捷經典色調所設計的主視覺，成功攫取眾人目光。 （圖：Porsche提供）

今年，保時捷（Porsche）在全球舉行一系列75周年慶祝活動，其中，祖文豪森總部的品牌溝通部門以熟悉的保時捷經典色調所設計的主視覺，成功攫取眾人目光，並充分展現保時捷「勇氣」及「創新」的核心理念。

保時捷75周年主視覺使用品牌經典色調所設計，充分展現保時捷「勇氣」及「創新」的核心理念。 （圖：Porsche提供）

創意團隊負責人之一的Jurgen Aigner解釋道：「在慶祝75周年的此刻，我們除了回顧過去，更放眼未來，並希望保時捷大家庭每一分子，包括每個市場、每家分公司、保時捷博物館 、Exclusive Manufaktur、全球保時捷俱樂部及所有車迷們都能共襄盛舉，因此，今年特別以『Driven by Dreams』為主張，溝通保時捷的品牌核心精神。」

經典車型356搭配1950年代的「草莓紅」致敬保時捷的早期歲月，以懷舊的糖果漩渦勾起美國夢的回憶。（圖：Porsche提供）

保時捷創辦人費利保時捷在遍尋不著夢想中的跑車時，最後決定自己打造一輛。這種企圖心和決心為保時捷的未來奠定了基礎，75年來一以貫之。Aigner及其團隊的任務是以搶眼的視覺完美傳達這項核心精神，並且能透過全球的保時捷中心、代理商和合作夥伴分享給世人。而保時捷數十年來大膽的色彩選項似乎正提供了解答，這些色彩完美詮釋了敢於築夢的勇氣以及對創新的渴望。

這幅風暴般席捲而來的作品選用海王星藍，歌頌具強大性能的Taycan Turbo S Sport Turismo。 （圖：Porsche提供）

Aigner以保時捷最經典的八種色調為起點，包括競速黃、星光寶石紅、熔岩橘、海王星藍和森林綠。每種顏色搭配保時捷的經典車型，以獨特設計的紋理傳達其代表的特性。

熔岩橘的鮮豔與充滿活力的背景，襯托出稀有車型Carrera GT的搶眼設計和驚人性能。 （圖：Porsche提供）

這也激盪出了一系列更具藝術性的設計概念，包括搭配特殊的糖果漩渦圖案，向早期經典色草莓紅致敬的356，以及由饒富趣味的煎蛋設計，妝點996世代911具爭議性的頭燈。992 Turbo S經典車款則出現於以保時捷經典色調彩繪的萬花筒中，展現「Dream in Full Color」的本色。

這幅作品從大自然汲取靈感，將911 Turbo融入森林綠及神似蛇皮的幾何背景。（圖：Porsche提供）

「我們所做的一切必須能夠百分之百地體現保時捷品牌。」Aigner 說道：「這些獨特而繽紛的色調一直是保時捷的特色之一，數十年未曾改變。『Dream in Full Colour』不僅反映出保時捷多樣的色彩，也體現品牌長年以來敢於突破的勇氣和創新精神。保時捷大膽採用鮮豔、豐富多變的色彩，也讓顏色成為保時捷膽識的象徵。」

藝術家Pawel Nolbert採用饒富趣味的煎蛋設計妝點996世代911具爭議性的頭燈。（圖：Porsche提供）

Dream in Full Colour在全球皆獲得成功的迴響，令人印象深刻的主視覺融入於各種不同的應用，像是車身貼膜、塗裝、展覽、背板以及許多線上活動。全球各地也依據這項主題概念衍生設計出多項特殊的展車及展示空間，充分展現各種創意。保時捷75周年主題網頁上則彙總了與經典色調有關的人物故事、鼓舞人心的影片及數位藝術品。

這幅作品以經典色星光寶石紅彰顯了911 GT3 RS的力量及複雜性，象徵每部保時捷都有如玉石一般堅毅的內在。（圖：Porsche提供）

Aigner表示：「這些設計無關銷售，而是為了創造共鳴。我們的設計能被賦予不同的詮釋，進而啟發並鼓勵人們創造自己的故事。勇往直前，無所畏懼，這便是Dream in Full Colour的意義所在。能夠將夢想化為現實的人們，也讓這個世界變得更加豐富、更有膽識，更為多彩多姿。」