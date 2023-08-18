比亞迪呼籲中國車企統一戰線 推翻舊時代汽車龍頭

預計到了2030年，在中國銷售的純電動汽車，65％將是比亞迪等中國品牌。 (取材自BYD Global)

這幾年在電動車 等新能源車崛起後，中國興起了許多自主品牌，其中BYD比亞迪的表現更是突飛猛進，銷量不斷上升。日前，比亞迪還呼籲中國同業齊心協力，全面確立中國在全球汽車業領頭羊的地位，並表示應該「推翻舊時代的傳奇車廠。」

中國電動車大廠比亞迪，第500萬輛新能源車9日出廠，董事長王傳福數度哽咽指出，2019年是比亞迪最艱難的一年，當時只有一個目標：活下去。 (取材自BYD Global)

最近比亞迪創始人兼董事長王傳福，在慶祝達成最新生產里程碑的活動上播放了一段影片，詳細介紹了中國一汽集團、小鵬汽車、蔚來汽車和理想汽車等12 家主要中國車廠的組建情況。影片中旁白說道：「我們的故事各有不同，但方向相同，沒有你和我之分。並最後呼籲中國汽車製造商打『破舊的傳奇』，成就新的世界級品牌。」

王傳福表示：「我相信中國品牌的時代已經到來。看到中國品牌走向世界，這是14億中國人民的情感需求。」

比亞迪新能源汽車銷量位居中國第一。 (取材自BYD Global)

《路透社》指出，比亞迪的一些競爭對手對該影片做出了積極回應。蔚來汽車首席執行長李斌在微博 上寫道：「我為中國汽車工業感到自豪！我們應該學習比亞迪的成功經驗。」

理想汽車首席執行長李想也表達了同樣的觀點，他寫道：「向比亞迪致敬！讓我們為每一位新能源時代的參與者點讚！」

不過卻有一家車廠不太同意比亞迪的說法，長城汽車首席執行長王元利則是選擇在微博上分享了《中國汽車商業評論》編輯撰寫的一段文字。

「在這樣的關鍵時刻，中國汽車製造商如何團結起來，如果我們只是嘴上說說在一起，心裡卻把苦澀藏在心裡，還不如先吵架呢。」