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就愛自由選檔 美Toyota GR Supra車主 47%選擇手排款

記者趙駿宏／綜合報導
在美國2023年售出的GR Supra中，一共售出1216輛手排車型，占Supra銷量的47%。（取材自Toyota）
在美國2023年售出的GR Supra中，一共售出1216輛手排車型，占Supra銷量的47%。（取材自Toyota）

在自排變速箱、雙離合器變速箱的技術都已經突飛猛進的現代，除了某些市場的陽春版車型和貨車外，手排變速箱在市場上的需求已經愈來愈少，甚至連性能車款都漸漸不推出手排車型。不過有一輛車，在2023年還是有近半數的車主選擇手排，那就是Toyota的跑車扛霸子GR Supra。

Toyota USA證實，在美國2023年售出的GR Supra中，一共售出1216 輛手排車型，占Supra銷量的47%，有將近一半車主都選擇了手排變速箱。

Supra的六速手排變速箱外殼是使用BMW 3-Series的，但內部傳動組件則...
Supra的六速手排變速箱外殼是使用BMW 3-Series的，但內部傳動組件則採用M3的。（取材自Toyota）

於2019年推出的Toyota GR Supra原本僅配置八速自排，但Toyota礙於客戶們的強烈需求，因此決定替Supra開發手排版本。

工程師在接受媒體「Road & Track」採訪時表示，Supra的六速手排變速箱外殼是使用BMW 3-Series的，但內部傳動組件則採用M3的；至於連桿和排檔桿本身都是新開發，i-MT轉速匹配軟體也是新加上去的，最終傳動比也從 3.15 提高到 3.46。

很多人是想找尋能夠操控三踏板，以及自由選擇檔位的操駕樂趣。（取材自Toyota）
很多人是想找尋能夠操控三踏板，以及自由選擇檔位的操駕樂趣。（取材自Toyota）

即便GR Supra的八速自排車型在更多時候開起來都更快一些，但熱愛Supra的消費者們並不在意快那幾秒，有很多人是想找尋能夠操控三踏板，以及自由選擇檔位的操駕樂趣。這也是為什麼即便在這個時代，還是願意有一群人購買手排跑車的原因。

Toyota

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