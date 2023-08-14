經典跑車Audi R8 確定在今年結束後正式停售

2023年是Audi R8最後一個銷售年。(取材自Audi)

擁有「鋼鐵人坐駕」之稱的經典雙門跑車Audi R8，自2006年發行以來歷經了兩個世代，問世至今已將近20個年頭，當然也成為了四環品牌最具代表性的作品之一。但隨著汽車市場的電氣化變遷，以及母集團VAG的各種策略之下，R8最終仍舊逃不過停產的命運，原廠於近日更確定2023將會是Audi R8的最後一舞。

對此，Audi特別選在今年蒙特利汽車周（2023 Monterey Car Week）舉辦一系列的R8特別活動，其中包括在現場展出的每輛Audi R8，都將換上由初代車型設計師Frank Lamberty特別打造的專屬塗裝，如車頂附有Laguna Seca圖案與其他造型，不過，原廠對於這些展出的R8細節仍是保密到家。

2023年式的Audi R8在美國市場開價20萬9700美元起，搭載5.2升V10自然進氣引擎，搭配七速雙離合器變速箱與四輪驅動系統，使最大馬力達到602hp/57kgm，從靜止加速至96km/h僅需3.1秒就能完成。消費者亦能選擇售價15萬8600美元起的R8 RWD純後驅版本，最大馬力小降至562hp/56kgm，但從零加速至96km/h也僅需3.6秒即可完成。