幼兒搭車不是抱著就好 安全座椅如何挑選、使用？

圖片來源 ／健康醫療網

準爸媽在生產前準備寶寶必備用品時，可別忘了「安全座椅」，尤其是剛出生從醫療院所返家的路上，千萬不要以為抱著寶寶就好，不需要汽車安全座椅。台灣兒科醫學 會理事彭純芝表示，有研究指出發生意外時，衝擊力道可能會超過孩子體重的30倍，家長手臂環抱是無法阻擋的，寶寶很可能會被拋出車外、死亡。

孩童車禍死亡意外可預防 安全座椅能降7成5風險

台灣國健署「六歲以下兒童死亡原因回溯分析報告─110年回溯個案」中，認定有19位高度可預防性的個案，其中有1位死亡個案是家長抱著小孩坐在副駕駛座，孩子沒有獨自坐在安全座椅，路上遭到一輛酒駕汽車碰撞，造成孩子死亡。

但日前台中市一名家長開車載著5歲兒子、3個月大女嬰外出，恍神失控撞上對向路標牌，整台車翻覆，不過2名孩子皆坐在兒童安全座椅上，因此兒子僅受輕傷，女嬰則奇蹟般地毫髮無傷。

彭純芝表示，有很多事件是大人沒有受傷，但孩子卻在事件中死亡的，由此可知孩子的死亡意外其實是可以預防的，使用安全座椅可以降低7成5的死亡風險，希望民眾從一出生新生兒回家的第一段路開始就養成使用安全座椅的習慣、重視安全座椅的使用。

安全座椅如何選擇？如何正確安裝、固定？

不過安全座椅有這麼多種，民眾該如何選擇呢？

台灣國健署表示，2歲以下孩童應使用後向式安全座椅，2至4歲也建議優先選用後向式安全座椅，民眾可依孩子身高、體重等選擇有安全標章的產品，並依使用說明書步驟進行安裝。

台灣靖娟兒童安全文教基金會企畫宣導處處長許雅荏表示，民眾使用安全座椅的時候應牢記以下4字口訣：

「後」：安裝於「後」座，並選用「後」向式安全座椅。 「安」：依循各廠牌說明書「安」裝安全座椅。 「固」：安裝完成後，必須確認安全座椅穩「固」不搖晃。 「指」：確認寶寶繫緊安全帶，並保留一「指」寬的空隙。

許雅荏提醒，安裝好安全座椅後要從前端拉出安全帶，後面則要往回縮，確認座椅搖晃時仍會固定在車位上，而寶寶的安全帶也是一樣，並須保留一指寬的空間，才是安全座椅的正確使用方式。正確使用、固定才能避免孩子因意外衝力拋出車外、受傷。

許雅荏表示，在台灣，14歲以下交通事故，有7成都發生在乘車的情況下，除火燒車外，孩子被拋出車外的死亡率是留在車內的4倍，呼籲民眾新生兒一出生就要坐安全座椅，應將安全座椅內化為日常，重視兒童安全。

資料來源：健康醫療網

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