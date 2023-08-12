你看過沒？保時捷未採用的廠徽設計 盾徽以外其他樣貌

保時捷未採用的廠徽設計：盾徽以外的其它樣貌。（圖：Porsche提供）

保時捷（Porsche）盾徽是汽車史上最著名的設計之一，包含廠徽中央的駿馬在內的每個細節都有其重要意義，然而，在1960年代初期保時捷盾徽也曾備受爭議。保時捷的歷史檔案中回顧這些當年可能取代盾徽，但最終並未被採用的設計。

在1948年，保時捷的車款上只有簡單的「Porsche」字樣。保時捷務實的思維認為簡單的字樣就足以代表這些經典的車款。當年的設計是為了表彰保時捷356‘No. 1’Roadster在奧地利因斯布魯克（Innsbruck）的Hofgarten賽事中拿下首次勝利，每一個鋁質字母 都由一個學徒以線鋸打造而成。然而，現今著名的盾徽成為眾人辨別一輛保時捷的主要依據。

保時捷銷售經理和經銷商寫信給保時捷廣告部門，希望解決彩色盾徽設計複雜的問題。（圖：Porsche提供）

早在1951年間，一位名為Ottomar Domnick 博士的保時捷車迷主動發起「The Porsche Prize」競賽，打算為保時捷這個新品牌徵選廠徽。然而，比賽期間所收徵到的各種作品都不符合當時廠徽的設計需求。不久之後，1951年底在一場於紐約舉行的商務餐敘席間，Max Hoffman與Ferry Porsche 的之間談話再度提及設計廠徽的想法。

Ferry Porsche在當年12月27日的筆記中寫下：「以『Porsche』字樣及斯圖加特徽章或類似標誌作為方向盤裝飾。」1952年，才華洋溢的製圖師Franz Xaver Reimspieß描繪出廠徽必備的重要設計元素：一匹源自斯圖加特市徽的駿馬繪於金色盾牌之中，與上方的「Stuttgart」字樣代表著車輛在祖文豪森製造的高品質保證。紅黑相間的色塊與鹿角造型則是源自於 Württemberg-Hohenzollern 州的徽飾，與「Porsche」字樣所形成的拱形，如同保護罩一般包覆著其他元素。

令人印象深刻的盾徽

保時捷的盾徽被視為一件精美細緻的藝術作品，將品牌所有與眾不同之處完美結合。盾徽設計的過程也清楚展現，儘管設計師並未受過正式訓練，憑著堅定的信念和發自內心的創意也能帶來深遠的影響。保時捷盾徽如今已深植人心，不僅能在每輛保時捷上見到，品牌也將其用於信件、廣告與各種出版品上，然而它也曾引起爭議。

首先，要理解精緻的彩色廠徽所代表的意義，得先將時空倒流回到1950年代。當時彩色印刷仍然十分昂貴且複雜。不僅並非每家印刷廠都有合適的機器，也不容易製作印刷版；要精準設置標記，使所有印刷品的位置完全一致更是不簡單。因此，要設計出一個清晰、銳利的圖案，而且印刷時不會滑動是相當棘手的，這使得彩色的保時捷盾徽看起來並不像黑白版本那樣優雅。

保時捷秘書兼紀錄員Ghislain Kaes紀錄下當年的書信來往。（圖：Porsche提供）

保時捷銷售經理和經銷商還發現了另一個問題：「彩色的盾徽加上細緻的設計，如此精緻的廠徽在車陣中視覺上不夠緊密突出、排列不夠統一。」他們在1961年寫信給保時捷廣告部門總監Hermann Lapper，希望解決這個問題。

相較之下， Mercedes的星芒標與同樣由Reimspieß 所設計的福斯廠徽則是具有較好視覺效果的例子。為了解決這個問題，保時捷與Hanns Lohrer合作設計出各種圖案。Lohrer是一位才華洋溢的商業藝術家，在50至60年代負責為保時捷設計出許多深具影響力的海報與廣告，他和Erich Strenger一樣，以與生俱來的創造力在保時捷的歷史上留下印記。

全新廠徽

當時Lohrer被賦予一項重要任務：打造一個嶄新的廠徽，並預計與代號「T8計畫」的保時捷 356 後繼車款一同亮相，但最終並未如期推出。多虧保時捷秘書兼紀錄員Ghislain Kaes的詳實紀載，車迷們得以一窺當年的計畫。除了一些信件來往的紀錄之外，在公司內部檔案並沒有留下當時所做努力的證據。

1952年，Franz Xaver Reimspieß設計出最初的保時捷盾徽。（圖：Porsche提供）

根據推測，最終並未採用新廠徽的原因是由於自1952年開始使用的廠徽已經為人所熟知，突然改變並非易事，但這僅止於猜想。Ferry Porsche也曾有過類似的說法，當時Ottomar Domnick認為保時捷盾徽上的駿馬與馬車製造公司Reutter的商標太過相似，而建議修改廠徽，當時Ferry Porsche就表示改變不易。時至今日，就算演進至第六代，盾徽依舊是無可錯認的保時捷廠徽。