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3冷門車款被低估 「驚喜好車」折扣空間大

編譯彭尚興／綜合報導
MAZDA 3 五門掀背型標準配備191匹馬力2.0升四缸引擎，勝過競爭對手。(美聯社)
MAZDA 3 五門掀背型標準配備191匹馬力2.0升四缸引擎，勝過競爭對手。(美聯社)

美國汽車市場每年有近百款新車上市，當然不可能每一款車都能引起市場的熱烈反應或消費者的歡迎，有時不甚暢銷的車款反而會帶給車主意想不到的駕駛樂趣；經銷商對銷路較不理想的車型，也傾向提供更大的議價空間。汽車評論網站Edmunds從這些滄海遺珠中挑選了三款，推薦給重視個人特色的駕駛人。

Mazda 3 五門掀背酷炫

在競爭激烈的小型(compact)房車市場中，馬自達 3 (Mazda 3) 的銷售不盡理想，市場專家認為定價偏高是最大致命傷，但Edmunds車評卻獨排眾議，認為Mazda 3的外型、內裝和操控性都遠遠超過同級車，絕對物有所值。

尤其在動力方面，Mazda 3標配的191匹馬力2.0升四缸引擎，勝過競爭對手；升級版選配渦輪增壓引擎，可以榨出250匹馬力，加上全時四輪驅動系統(all-wheel drive)，更是把對手甩得老遠。

 Edmunds特別推薦五門掀背款的Mazda 3，除了行李廂空間比四門房車款更大更實用，外型也更加酷炫，獨樹一格。

參考售價：2萬6855元起

現代車廠的SANTA CRUZ造型前衛，像是加裝貨斗的休旅車。(美聯社)
現代車廠的SANTA CRUZ造型前衛，像是加裝貨斗的休旅車。(美聯社)

Santa Cruz 皮卡像休旅

現代(HYUNDAI)的Santa Cruz上市已經超過一年，但許多消費者都還不曉得這家韓國最大車廠也生產小型皮卡貨車；和唯一同級競爭對手Ford Maverick比起來，Santa Cruz的造型更前衛，與其說是一輛貨卡，不如說是加裝貨斗的休旅車(SUV)。

Edmonds車評認為，這種跨界設計融合了皮卡的多功能和實用性，也提供了休旅車的舒適乘坐空間和靈活操控性。可惜並非人人都能接受這種設計理念。

參考售價：2萬7035元起

乍看之下起亞 STINGER外型像一輛豪華歐洲車。(美聯社)
乍看之下起亞 STINGER外型像一輛豪華歐洲車。(美聯社)

Kia Stinger 有如開豪車

若不細察，任何親身駕駛過起亞(KIA)Stinger的人都會誤以為自己開的是一輛頂級轎跑；或者乍看之下，大部分的人也會以為看到的是一輛豪華歐洲車。據Edmunds的說法，Stinger明顯被車市低估，原因可能是大部分消費者無法將起亞品牌和豪華轎跑聯想在一起。

Stinger的豪華內裝不輸頂級歐洲轎車，駕駛樂趣甚至有過之而無不及；只可惜起亞車廠已決定自明年起停產Stinger，所以現在是入手的最佳時機。

參考售價：3萬7865元起

休旅 SUV

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