加州第2季銷售新車 四分之一是零排放汽車

圖為Tesla Model 3。(取材自Tesla官網)

如果以電動化腳步來看，美國絕對不是領先集團，但個別地區的發展明顯有截然不同的進度及表現。每個人都知道加州 在電動車 和燃料電池電動汽車都是相對普及的州，在2023年第二季，零排放汽車佔加州新車銷量的25.4%，穩定朝向2035年實現100%禁售燃油車的計畫前進。

根據加州能源委員會及州長Gavin Newsom辦公室公佈的數據，2023年第二季零排放電動車銷量達到125,939輛。這一數字使加州零排放電動車總銷量達到1,623,211 輛，提前兩年突破150萬輛的里程碑。

如果細看這份數據，純電車在第二季的銷量就達到103,516輛，佔零排放車款的大部分。據《加州環球報》報導，加州的電動汽車占比從2021年的12%上升到2022年的18%，預計2023年將增長到20%以上。

FCEV燃料電池電動汽車僅佔零排放汽車銷量的一小部分。 儘管如此，根據氫燃料電池合作夥伴的數據，2023 年第二季新售出1,076輛FCEV已經是歷史最高數字，與去年同期相比增長了34%。其中，TOYOTA Mirai以1,054輛的銷量最多，其他則包含HYUNDAI Nexo。加州是美國唯一提供FCEV動力車款的地區。

根據當地電動汽車市場報告顯示，美國零排放車款銷量中有34%發生在加州，當地人充分利用了慷慨的激勵措施和可用的基礎設施。 儘管如此，仍有許多批評者認為應該對此類車輛生產過程中發生的隱性碳排放保持謹慎。