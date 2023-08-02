法拉利銷售下滑 為何獲利大增3成？因為車主就愛選這些

Ferrari的四門Purosangue銷售強強滾。(取材自Ferrari)

豪車名牌法拉利（Ferrari）超跑 的車主們，加購多種原廠客製化配備時，各個出手大方，居然可以讓法拉利的獲利因而增加三成多。

法拉利受惠於昂貴選配收益，上季（4～6月）雖然車子賣出的數量年減2%至3,392輛，但營收卻增加14%至15億歐元，稅前獲利更是大增三分之一至3.34億歐元（3.65億美元）。

這家義大利 汽車集團現在調高全年財測，預期今年調整後的獲利，將由原先所估的14.5億至15億歐元，提高到15.1億～15.4億歐元。全年營收展望亦由原來的57億歐元增加為58億歐元。

英國金融時報報導，法拉利傳統的熱門選配包括客製烤漆、色彩鮮艷的煞車卡鉗、車側裝飾法拉利標誌等等。車主經常花費數萬英鎊在這些選配項目，選配產品的利潤 率都多常高。最近還流行更貴的選配，例如將車身板材換成碳纖維，可以讓自己的愛車又比其他法拉利更出色吸睛。

法拉利執行長維納（Benedetto Vigna）說：「提高財測的決定，尤其受到個人化部門極佳成果的支撐。」客製個人化的收入較原本預期的高很多，而且是跨各車款、各地區的普遍現象。法拉利讓購車主在交車前三到四個月，可以加購原廠選配。

根據Bernstein分析師Daniel Roeska指出，法拉利的四門Purosangue、超級豪華的Daytona SP3，銷量正在增加，因此，加入砸大錢買選配大隊的車主人數預料也會愈來愈多。