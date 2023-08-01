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上半年只交付「66輛」Mazda MX-30純電車黯然退出美國市場

記者黃俐嘉／即時報導
Mazda MX-30。（取材自Mazda）
Mazda MX-30。（取材自Mazda）

車身尺碼與CX-30近乎相似的Mazda MX-30，是品牌首款純電動車，不過卻也是輛實驗性極高的車款。近日，Mazda USA決定將電動化發展重心轉移至其他車款，現有的MX-30雖然僅在加州銷售，但慘不忍睹的銷量成績讓原廠決議將其停產，未來不會再有美規MX-30在新車市場上販售。

這輛日系純電動車銷量究竟有多慘烈？Mazda MX-30上個月僅交付了16輛，今年上半年更只售出66輛！但就算改看2022年成績也是毫無起色，Mazda MX-30去年只交付了324輛。而之後品牌陸續推出全新休旅車，目前Mazda USA則將重心轉移至正在販售中的CX-50 Hybrid、CX-90 PHEV，以及將於未來登場的CX-70 PHEV。

除了銷量低迷，事實上，Mazda MX-30開出3萬4110美元的售價算是挺好入手，但這輛純電動車所搭載的35.5kWh鋰電池組續航力僅有100英里（約161公里）！比起MX-30更便宜、電池組更大可以跑更遠的Chevrolet Bolt，相較之下不僅划算，更因為Bolt符合美國《降低通膨法案》的聯邦稅收減免政策，使其還能從原本26,500美元（約台幣83萬元）的起價再獲得7500美元的抵免！

不僅續航表現不佳，Mazda MX-30動力輸出也僅143hp/26.9kgm，在不符合自身需求與性價比的情況下，因此也讓許多消費者不會將Mazda MX-30擺在購買電動車時的首選。

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