父母忘鑰匙 群眾救高溫車內嬰兒

德州一名嬰兒在百度高溫的天氣下被鎖在車裡，眾人合力敲破車窗救出小孩。(取自推特)

德州 哈林根(Harlingen)警方表示，超過華氏100度的高溫 底下，有嬰兒被受困停放在超市停車場的休旅 車內，因為家長下車時把鑰匙忘在車上，嬰兒父親在群眾協助下，用鐵棍敲破擋風玻璃救出嬰兒；目擊者拍攝短片近日在社群網站瘋傳，警方說嬰兒家長並不會面臨控罪。

「熱蓋現象」(heat domes)讓3億美國民眾處於極度高溫底下，全國公路交通安全署(NHTSA)警告說，高溫天候之下，車輛內部溫度在短短20分鐘裡就可升高到比車外環境高出華氏20度，兒童體溫升高的速度則比成年人快了大約三到五倍。

德州哈林根警方指出，19日上午10時30分左右，有一名嬰兒被困在停放於H-E-B超市停車場的休旅車上，因為家長下車時把鑰匙忘在車裡。根據氣象紀錄，當時最高溫度約華氏105度。

根據目擊者拍攝短片，嬰兒父親在路人協助下，用用鐵棍敲破擋風玻璃，嬰兒則從擋風玻璃破口被人抱出，急救人員為嬰兒進行健康檢查後證實嬰兒除了受到驚嚇之外，並無大礙。

根據統計，過去25年來，全美將近1000名孩童因為受困車內而被熱死，僅2022年就有33個案例。