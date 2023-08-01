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疫情影響 買車出現5大變化

記者顏伶如／綜合報導
美國汽車工業過去三年受到疫情影響經歷許多波折，圖為伊利諾州車廠。(Getty Images)
美國汽車工業過去三年受到疫情影響經歷許多波折，圖為伊利諾州車廠。(Getty Images)

美國汽車工業過去三年受到疫情影響經歷許多波折，廠區關閉、零件短缺、展示區幾乎空蕩蕩，迫使車廠高層主管、汽車銷售員與消費者必須跟著大環境做出調整，尋找新的生意模式。某些改變可能將持續存在。

華爾街日報分析，過去一年裡，供應鏈中斷的問題逐漸排除，新車庫存量慢慢回穩。然而，車商已經不想回到以往將展示區擺買車輛、透過大幅折扣促銷的模式，許多消費者則喜歡在網路下單買車，而不是跟銷售商討價還價。

今後將持續存在的購買汽車五大改變包括：

選擇變得簡單化

車商過去擺著一排又一排車輛供消費者挑選，買下就可當天開回家。特斯拉(Tesla)建立「直接面對消費者」(direct-to-consumer，DTC)的銷售模式受到高度歡迎，消費者基本上從網路下單買車，讓車商重新思考是否有必要保持高庫存量。

高價格很難降低

汽車平均售價去年12月達到4萬7362元的新高，到今年6月則降至大約4萬6000元。十年之前，2萬元以下新車有18款可以選購，如今卻只有4款而已。

賣出新車數量變少

汽車製造商已經做好準備，未來幾年賣出的新車數量將比往年來得少。

汽車租賃變少

車輛庫存有限的情況下，許多車商大量降低租賃生意，消費者找得到的汽車租賃則價格偏貴。由於車商推出新車就能賺錢，因此不需要另外透過租賃或其他促銷來爭取業績。

二手車漲勢雖緩變動大

二手車在疫情期間價格大漲，2021年底平均價格將近3萬，去年雖有趨緩但變動仍大。二手車價格變動主要跟新車庫存量能夠多快恢復有連帶關係。

美國汽車工業過去三年受到疫情影響經歷許多波折，圖為加州。(Getty Image...
美國汽車工業過去三年受到疫情影響經歷許多波折，圖為加州。(Getty Images)
美國汽車工業過去三年受到疫情影響經歷許多波折，圖為德州。(Getty Image...
美國汽車工業過去三年受到疫情影響經歷許多波折，圖為德州。(Getty Images)

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