垂直升降 電動飛車獲准在加州試飛

新創公司Alef研發的垂直升降電動車A型飛車獲航管局批准試飛，預定2025年開始生產。(CBS新聞網截頻)

電影「回到未來」(Back To The Future)裡面的飛行汽車即將在加州 出現，新創公司Alef研發的垂直升降電動車 A型飛車申請在加州道路試飛，獲得聯邦航空管理局核准。

Alef汽車公司說，A型飛車可坐一至兩人，路上可跑200哩，空中飛行110哩，像一般汽車那樣停車。2025年開始量產，每輛售價30萬元。

航管局說，這張「特別飛行許可證」限用於展示、研究與發展，Alef不是第一家獲此許可的公司，很多家公司也在研發「垂直升降」飛行器。Alef說，它的產品和別人不一樣的地方在於「外表就像一般汽車」，停在一般停車場的小格子內沒問題。

Alef執行長杜克夫尼(Jim Dukhovny)說，A型飛車環保又便捷，可替車主每周節省好幾小時交通時間。

該公司網頁說，交通單位核准的A型車屬「慢速交通工具」，路面速度每小時不得超過25哩，須更快抵達目的地時，可啟動它的飛行功能。儘管如此低速，仍需獲得全國道路交通安全管理署核准。

杜克夫尼和季斯里(Constantine Kisly)、馬欽(Pavel Markin)、沛丑夫(Oleg Petrov)三位好友受了「回到未來」電影的啟發，2015年開始研發可在空中飛行自如的汽車。該片描述，2015年地球上就會有飛行汽車。

他們2018年就成功測試過「骨架」版汽車，翌年還試飛了原型車，但要真的上公路測試，需取得航管局的核可。

Alef說，目前已「預售」了至少400輛，「排隊拿車」另需付150元，「優先」取車費1500元。