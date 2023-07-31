Kicks和Versa方向機有問題 Nissan將2度召回

2021 Nissan Kicks。（取材自Nissan USA）

2021年式Nissan Versa和2021年式Nissan Kicks的車主注意，因為這兩款車型已被證實方向機柱有問題，需要被原廠召回。

Nissan表示，部分2021年式Kicks和Versa的電動助力轉向(EPS)扭矩感測器可能會出現間歇性電路連接問題，從而導致EPS輔助功能失效。如果發生這種情況，儀表中的動力轉向警示燈將會亮起，並且動力轉向系統將停止工作。雖然原本的機械結構仍然可以轉向，但少了動力轉向輔助，方向盤會變得十分重手，將可能造成重大的行車安全問題。

2021 Nissan Versa。（取材自Nissan USA）

此次召回影響了1萬1824款車型。其中包括2021年7月19日至2021年9月27日生產的2820台Nissan Versa；以及同一日期在Nissan位於墨西哥 阿瓜斯卡連特斯工廠生產的9004台Kicks。

Nissan於25日起向經銷商發出召回通知，而將在9月8日起向車主發出召回通知。但事實上，此次召回是因同樣的動力轉向問題召回2萬40台Versa和Kicks之後不到12個月發出的第二次召回。因此Nissana汽車當初可能誤判召回車輛的數量，導致第二次召回的1萬1824台車也遇到同樣的問題。

Nissan原廠表示，今年5月收到方向機柱供應商的通知，稱去年召回時未提供某些方向機柱感測器器批次代碼。出於謹慎考慮Nissan將重新檢查之前不需要更換方向機柱的所有車輛，所以才發動第二次召回。