世界雪鐵龍2CV車聚 5000輛老爺車湧入瑞士小鎮

第24屆「世界2CV之友車聚」（World Meeting of 2CV Friends）在瑞士西北部朱拉（Jura）地區的德勒蒙（Delemont）登場。 （Getty Images）

來自全球各地約5000輛雪鐵龍2CV老爺車本週湧入瑞士鄉村，參加「世界2CV之友車聚」，向這款辨識度極高的法國經典車款致敬。

法新社報導，第24屆「世界2CV之友車聚」（World Meeting of 2CV Friends）在瑞士西北部朱拉（Jura）地區的德勒蒙（Delemont）登場，各式造型、大小及顏色的2CV齊聚一堂。

1948年推出的2CV車款是「兩馬力」（deux chevaux）的簡稱，也是法國車廠雪鐵龍（Citroen）推出與德國 福斯（Volkswagen）旗下金龜車（Beetle）相對應的車款。

對消費者而言，2CV是個經濟實惠的車款，截至1990年，全球共生產超過500萬輛2CV。但隨後基於碳排放量標準，令雪鐵龍不得不停產。

這場為期6天的車聚自25日至30日在德勒蒙舉行，吸引來自30國的2CV車輛共襄盛舉，包括來自法國、德國、奧地利等鄰國及希臘、荷蘭等歐洲國家的車輛，另外也有遠從澳洲 而來的車輛。

和兒子一起從英國來參加車聚的丹普爾（Matt Damper）說：「我認為2CV的魔力在於，它極具法國代表性特色，這是完美的設計，但它非常簡約、非常易於維護、非常容易上手。」

「它幾乎成為家庭的一員…這是一種生活方式：它不僅僅是輛車。」

這場車聚活動占地達53公頃，其中涵蓋43公頃的露營場地。

美食餐車和音樂會讓與會者充滿活力，零組件的攤位也吸引人們駐足。

來自斯洛維尼亞的42歲技師米蘭（Miran）說：「來這裡的人很多，因為我的零件很稀有。世界上修理完整零件的人並不多。這是雪鐵龍原裝零件，但已經過翻新。」

47歲的比利 時文化中心主任哈布蘭（Laurent Habran）說，這裡的氛圍「很酷，很有禪意」，「我們來這裡找樂子。開著2CV來，你不能趕時間，因為它反正也開不快」。

世界2CV之友車聚每2年舉辦一次，第一屆於1975年在芬蘭舉行，而瑞士已3度舉行這場活動。