7大車廠合資10億 要在美廣設充電樁

充電樁不足是當下推廣電動車的障礙之一，包括寶馬、通用、本田、現代、賓士等大車廠將合資在美國城市和公路加裝約3萬個快速充電樁。(美聯社)

幾家國際知名大車廠計畫斥資至少10億美元在美國加裝電動車 充電樁，解決充電站短缺問題。

參與合資的車廠包括寶馬(BMW)、通用(GM)、本田 (Honda)、現代(Hyundai)、梅賽德斯-賓士(Mercedes-Benz)，以及吉普車製造商斯特蘭蒂斯(Stellantis)，平均分擔投資，預訂幾年內在城市和高速公路地區約加裝3萬個快速充電樁。

此合資計畫效法歐洲2017年成立的充電樁公司Ionity，出資者大致相同。

汽車廠迫切開發更多電動車，並計畫幾年內將許多車款轉型為電動車，但美國消費者將欠缺充電站列為難以轉用電動車的最大顧慮。

各車廠近幾周宣布增加充電設備的計畫，通用、梅賽德斯、福特(Ford )、日產(Nissan)以及電動車廠Rivian Automotive與特斯拉 (Tesla)達成協議，可使用一部份特斯拉全美約2萬2000個快速充電樁網絡Supercharge。

由七大車廠合資成立的新公司計畫整併兩種充電形式，也就是特斯拉的「北美充電標準」(North American Charging Standard, NACS)以及其他車廠採用的「整合充電系統」(Combined Charging System, CCS)。

汽車業高管及分析師稱，許多車廠誓言終將改採特斯拉同規格充電端口，特斯拉硬體可望成標準；但搭配CCS充電樁的車廠滿街跑、接下來還有新車出廠，CCS充電樁可能會至少持續十來年。

特斯拉十幾年前組建Supercharger充電網，約占全美快速充電樁的60%。

傳統車廠一直不願意投資設充電站，但由於電動車使用率未見起色、近幾年改變作法。

梅賽德斯未來幾年擬在全球安裝1萬個強力快速充電樁，3000座將設在北美；通用打算在北美斥資7億5000萬美元設充電樁。聯手合資的這些大車廠希望拋磚引玉，吸引其他金主跟進。

汽車業對手合作有前例可循，例如，通用和本田合資通用控股的 Cruise 自動車公司，梅賽德斯、寶馬和奧迪合資數位地圖供應商。