我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望

7大車廠合資10億 要在美廣設充電樁

編譯周芳苑／綜合報導
充電樁不足是當下推廣電動車的障礙之一，包括寶馬、通用、本田、現代、賓士等大車廠將合資在美國城市和公路加裝約3萬個快速充電樁。(美聯社)
充電樁不足是當下推廣電動車的障礙之一，包括寶馬、通用、本田、現代、賓士等大車廠將合資在美國城市和公路加裝約3萬個快速充電樁。(美聯社)

幾家國際知名大車廠計畫斥資至少10億美元在美國加裝電動車充電樁，解決充電站短缺問題。

參與合資的車廠包括寶馬(BMW)、通用(GM)、本田(Honda)、現代(Hyundai)、梅賽德斯-賓士(Mercedes-Benz)，以及吉普車製造商斯特蘭蒂斯(Stellantis)，平均分擔投資，預訂幾年內在城市和高速公路地區約加裝3萬個快速充電樁。

此合資計畫效法歐洲2017年成立的充電樁公司Ionity，出資者大致相同。

汽車廠迫切開發更多電動車，並計畫幾年內將許多車款轉型為電動車，但美國消費者將欠缺充電站列為難以轉用電動車的最大顧慮。

各車廠近幾周宣布增加充電設備的計畫，通用、梅賽德斯、福特(Ford )、日產(Nissan)以及電動車廠Rivian Automotive與特斯拉(Tesla)達成協議，可使用一部份特斯拉全美約2萬2000個快速充電樁網絡Supercharge。

由七大車廠合資成立的新公司計畫整併兩種充電形式，也就是特斯拉的「北美充電標準」(North American Charging Standard, NACS)以及其他車廠採用的「整合充電系統」(Combined Charging System, CCS)。

汽車業高管及分析師稱，許多車廠誓言終將改採特斯拉同規格充電端口，特斯拉硬體可望成標準；但搭配CCS充電樁的車廠滿街跑、接下來還有新車出廠，CCS充電樁可能會至少持續十來年。

特斯拉十幾年前組建Supercharger充電網，約占全美快速充電樁的60%。

傳統車廠一直不願意投資設充電站，但由於電動車使用率未見起色、近幾年改變作法。

梅賽德斯未來幾年擬在全球安裝1萬個強力快速充電樁，3000座將設在北美；通用打算在北美斥資7億5000萬美元設充電樁。聯手合資的這些大車廠希望拋磚引玉，吸引其他金主跟進。

汽車業對手合作有前例可循，例如，通用和本田合資通用控股的 Cruise 自動車公司，梅賽德斯、寶馬和奧迪合資數位地圖供應商。

特斯拉 電動車 本田

上一則

想買電動車？ 降價+最高減稅7500元 入手好時機

延伸閱讀

通用、BMW、現代等7大車廠 擬在美投資10億元廣設充電樁

通用、BMW、現代等7大車廠 擬在美投資10億元廣設充電樁
特斯拉的美國營收進入高原期 海外市場成為成長關鍵

特斯拉的美國營收進入高原期 海外市場成為成長關鍵
特斯拉賣贏德車廠總和

特斯拉賣贏德車廠總和
特斯拉印度設廠要出平價電動車？傳本月與印商務部討論

特斯拉印度設廠要出平價電動車？傳本月與印商務部討論

熱門新聞

美國一位Tesla車主上論壇貼文表示他的Model 3油門踏板斷裂。（取材自Reddit／＠beerbaron10）

特斯拉Model 3塑膠油門踏板「斷裂」？網：你不是個案

2023-07-24 02:49
特斯拉 （Tesla）上季銷量和營收增加，但營業利益率到不足10%，執行長馬斯克的好日子漸行遠去。（路透）

特斯拉財報露餡…擴大電動車市場後 馬斯克日子變辛苦

2023-07-20 07:06
北美洲企業爭相回收電動車電池，以削弱中國在這項領域的主導地位。路透

美國補助電動車電池回收 挑戰中國主導地位

2023-07-21 12:03
特斯拉（Tesla）Model Y。(歐新社)

在亞洲買特斯拉Model Y 東南亞這國最便宜

2023-07-20 02:40
特斯拉向其他車商發起全面價格戰。（美聯社）

特斯拉又要降價？馬斯克：市場動盪時期「會再下調」

2023-07-20 00:53
「豆豆先生」Rowan Atkinson駕駛Toyota GR Yaris H2。（取材自Toyota.UK）

豆豆先生駕駛Toyota GR Yaris H2現身 聲援替代燃料

2023-07-21 03:10

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
華女造假文件 助中國人偷渡來美

華女造假文件 助中國人偷渡來美