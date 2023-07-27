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想買電動車？ 降價+最高減稅7500元 入手好時機

編譯黃祖綺／綜合報導
充電樁不足是目前新能源汽車發展需克服的問題。(Getty Images)
充電樁不足是目前新能源汽車發展需克服的問題。(Getty Images)

去年油價每加侖超過五元，讓電動車市場供不應求，有汽車專家指出，現在對於考慮購買電動車的車主來說，更是實現夢想的絕佳時機，特別市政府還給予高額的減稅。

過去購買電動車通常還得加入等候名單，但現在情況可能已經不再；凱利藍皮書(Kelley Blue Book)和Autotrader執行主編穆迪(Brian Moody)表示，電動車已經開始進入供過於求的市場。

凱利藍皮書的數據顯示，截至今年第二季，經銷商總共有9萬2000輛未售出的電動汽車，是一年前的四倍多。穆迪表示，現在銷售重點是得讓一般開車族相信電動車的重要，無論它的馬力如何。

Edmunds Insights執行董事潔西卡‧考德威爾(Jessica Caldwell)也表示，因電動車供應量愈來愈高，經銷商開始提供買家更多優惠配套方案甚至是降價。

根據凱利藍皮書的數據，上個月電動車平均價格為一輛5萬3438元，比一年前的6萬6390元低了許多；穆迪表示，價格下降是一個產品受歡迎的信號，因為多數人只想花4萬至5萬元買新車。

電動汽車領導者特斯拉和電動卡車專家Rivian近幾個月都降低了價格，福特上個月也將F-150 Lightning電動皮卡的價錢調降了至少6000元。

此外，政府提供電動車的車主提供高達7500元的減稅，某些油電混合車可獲3750元減稅，購買二手電動車則可以獲得4000元減稅。

可獲7500元減稅的車型：凱迪拉克Lyriq、雪佛蘭開拓者、雪佛蘭Bolt & Bolt EUV、雪佛蘭探界者、雪佛蘭索羅德、福特F-150 Lightning(標準電池和增程電池)、特斯拉Model 3、Tesla Model Y(全輪驅動和長距離驅動)。

較為棘手的可能是充電樁問題，包括福特、通用汽車、賓士、Rivian和沃爾沃都已宣布計劃將電池端口轉換成和特斯拉相同。賓士本月也表示，計劃到2030年底將新增2500多個充電樁。

考德威爾說，儘管如此，車主依然擔心充電樁不足，以及電動車需較長時間才能充飽電的問題，因此，汽車製造商不能只是降價，還需要加速解決充電相關問題。

特斯拉電動車內部設計。(Getty Images)
特斯拉電動車內部設計。(Getty Images)
特斯拉Y車型。(Getty Images)
特斯拉Y車型。(Getty Images)
凱迪拉克Lyriq、特斯拉Y車型都能享有政府7500元的減稅。(美聯社)
凱迪拉克Lyriq、特斯拉Y車型都能享有政府7500元的減稅。(美聯社)

電動車 特斯拉 油價

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