通用、BMW、現代等7大車廠 擬在美投資10億元廣設充電樁

BMW系列7電動車，參加今年3月的泰國曼谷國際車展。(路透)

美國通用汽車（GM）、德國寶馬（BMW）與賓士（Mercedes-Benz）、荷蘭Stellantis、日本本田（Honda）及南韓現代汽車（Hyundai）等七大汽車製造商，正計劃聯手投資 至少10億美元，在美國建造數萬個電動汽車充電樁，以緩解充電樁短缺問題，除了希望提高電動車 普及度，也意在贏得美國政府補貼、並且跳戰特斯拉 。

華爾街日報（WSJ）與路透報導，BMW、賓士、通用、本田、現代、起亞（Kia）及Stellantis等大型車廠計劃共同投資至少10億美元，成立一家合資公司，在美國廣設充電樁，目標是未來數年內在全美都會區以及高速公路地帶增設約3萬個快速充電樁。

這家合資公司是仿效這幾家汽車2017年在歐洲合資成立的充電公司Ionity，計劃在美國建設的充電樁，可供各種廠牌的電動車駕駛人使用，最早一批預定在2024年年中開始運作。這七大車廠在美國的銷量占比約一半，但在特斯拉主導的電動車市銷售占比不大。

這家規劃中的合資公司將混合設置兩種類型的充電樁類型，分別市是特斯拉（Tesla）的北美充電標準（NACS）充電樁，以及其他汽車公司使用的聯合充電系統（CCS）。

汽車業高階主管和分析師表示，由於許多汽車製造商現在傾向最終將採用與特斯拉相同的充電系統接頭，NACS很可能成為行業標準。儘管如此，CCS充電器仍有可能在美國使用十年以上，因為已經有數十萬輛電動汽車採用這套系統。

消息來源透露，這七家汽車製造商以均分同額出資的方式，投資這家合資公司，並且希望其他汽車製造商也能加入投資。

電動車領導品牌特斯拉在十多年前就開始設置其超級充電網，已成長為汽車業中最大的充電網路，也被公認是特斯拉電動車的一大賣點。根據美國能源部的資料，特斯拉的充電樁占全美快速充電樁的60%。其他充電樁營運商是第三方充電公司。