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豆豆先生駕駛Toyota GR Yaris H2現身 聲援替代燃料

記者趙駿宏／即時報導
「豆豆先生」Rowan Atkinson駕駛Toyota GR Yaris H2。（取材自Toyota.UK）
「豆豆先生」Rowan Atkinson駕駛Toyota GR Yaris H2。（取材自Toyota.UK）

日前剛落幕的古德伍德速度節(Goodwood Festival of Speed)可說十分熱鬧，通常都會是各車廠展示新車、賽車或是經典骨董車的場合。然而在現場一輛有著特別塗裝的Toyota GR Yaris H2氫燃料車特別受人注目，因為裡頭的駕駛就是以演出「豆豆先生」聞名的英國演員羅溫艾金森（Rowan Atkinson）。

眾所皆知，羅溫艾金森本身也是一名汽車與內燃機引擎的愛好者，這次他受邀替Toyota駕駛這輛GR Yaris H2氫燃料車參加古德伍德速度節也顯得十分興奮。Atkinson表示這輛GR Yaris H2與汽油版本的車型一樣使用1.6升三缸渦輪增壓引擎，但引擎系統已經過調整，因此可以直接使用氫氣直接注入引擎，進行相同的內燃機動作。

「豆豆先生」Rowan Atkinson駕駛Toyota GR Yaris H2...
「豆豆先生」Rowan Atkinson駕駛Toyota GR Yaris H2。 （取材自Toyota.UK）

Atkinson透露他自己私底下也擁有一輛GR Yaris，他形容GR Yaris簡直是一台袖珍火箭。而這輛GR Yaris H2基本上就和一般版本的GR Yaris沒有兩樣，只是燃料換成了氫氣。他還稱讚了Toyota與F1一級方程式賽車試圖通透過更乾淨的替代燃料來保持內燃機引擎的活力。

Toyota GR Yaris H2。 （取材自Toyota.UK）
Toyota GR Yaris H2。 （取材自Toyota.UK）

Toyota正在開發GR H2利曼氫燃料原型車，並將於2026年使用氫燃料賽車參加比賽。至於F1一級方程式賽車，將同樣於2026年改用使用永續燃料的混合動力系統。

「豆豆先生」Rowan Atkinson駕駛Toyota GR Yaris H2...
「豆豆先生」Rowan Atkinson駕駛Toyota GR Yaris H2。（取材自Toyota.UK）

其實Rowan Atkinson也是最早接受電動車技術的一群人，他自身也擁有電氣和電子工程學位，但如今他對電動車卻越來越多批評，甚至投書英國衛報，表示自己感覺「被電動車騙了」。在文章中，他鼓勵車廠探索包括氫氣在內的替代燃料，作為促進內燃機引擎的一種方式。當然這並不表示他不再喜歡電動車，只是Atkinson認為配備笨重且昂貴鋰離子電池的電動車，完全不是聲稱的「為環境節能減碳的想法。」

Toyota GR Yaris H2。（取材自Toyota.UK）
Toyota GR Yaris H2。（取材自Toyota.UK）

Atkinson自己的汽車收藏眾多，除了 GR Yaris 之外，他還擁有或曾經擁有過一輛McLaren F1、Lancia Delta Integrale HF和一輛 Acura NSX等各式經典車款。

Toyota GR Yaris H2。（取材自Toyota.UK）
Toyota GR Yaris H2。（取材自Toyota.UK）

電動車 賽車 Toyota

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