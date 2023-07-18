我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍逃北韓有前例 他被逮39年成宣傳工具

鳳凰城連19天破110度 出動「裝冰屍袋」救中暑患者

晶片荒會再現？大車廠Stellantis減少依賴兩岸晶片

編譯季晶晶／綜合外電
大車廠斯Stellantis預期，地緣政治風險上升之際，電動車需求增加，半導體短缺再度出現是遲早的問題。（美聯社）
大車廠斯Stellantis預期，地緣政治風險上升之際，電動車需求增加，半導體短缺再度出現是遲早的問題。（美聯社）

全球第四大車廠斯泰蘭蒂斯集團（Stellantis）預期，在地緣政治風險上升之際，電動車需求增加，半導體短缺將再度出現，當前的緩解不過是曇花一現。

在這家Jeep製造商負責半導體採購的Joachim Kahmann表示，隨著車用軟體功能激增，未來幾年晶片供應再度吃緊的風險「大幅上升」。

他周二受訪時表示，過去兩年車用半導體多元化程度非常高，意味「我們處處都有多重問題，解決了一個，又冒出另一個」。隨著Stellantis轉向到需要更複雜晶片和共通平台的電動車，任何短缺「影響到的可能不僅僅是我們的一兩家工廠了，而是五、六甚至七家。」

疫情期間，半導體供應瓶頸問題遷延不去，影響汽車產量。雖然危機可能已經結束，但晶片產能仍受制約，同時，中國大陸日前宣布將對兩種用於半導體和電動車的金屬進行出口管制，地緣政治風險加劇。

為降低風險，Stellantis正在與英飛凌 、恩智浦半導體和高通等公司簽訂協議，並將建立一個半導體數據庫，包含未來數年的訂單計畫。Stellantis預計，到2030年將斥資100億歐元（112億美元）用於確保各種半導體的供應。該公司也與AiMotive和SiliconAuto合作開發其自己的半導體。

Kahmann表示，中國大陸對鎵和鍺的出口管制影響應該是可控的，但與中國大陸的緊張加劇「肯定是話題」。他表示，該公司正在努力減少對中國大陸和台灣晶片的依賴。

他還表示，目前晶片狀況「大大改善」，下半年供應充足，但下一個瓶頸的出現只是「時間問題」。

晶片 電動車 疫情

上一則

EV電池回收熱 特斯拉共同創辦人的公司估值衝50億美元

延伸閱讀

英特爾、輝達等半導體龍頭拜會布林肯 要求放鬆晶片銷中管制

英特爾、輝達等半導體龍頭拜會布林肯 要求放鬆晶片銷中管制
韓媒：難找到替代中國市場 中美晶片戰「韓企受害大」

韓媒：難找到替代中國市場 中美晶片戰「韓企受害大」
真能靠意念交流 英夫婦體內植晶片 連接神經系統與電腦

真能靠意念交流 英夫婦體內植晶片 連接神經系統與電腦
台積電3奈米 奪下蘋果M3晶片新單

台積電3奈米 奪下蘋果M3晶片新單

熱門新聞

特斯拉在南韓引進較便宜的後驅版Model Y，在部分城市最低只要30,000美元就能入手。 （路透）

特斯拉在南韓引進更便宜的Model Y 最低3萬美元就能入手

2023-07-14 18:03
連續赤熱高溫，專家建議電動車車主避免在高溫下充電，以免傷害電池。(美聯社)

熱效應來襲 太熱別充電 電動車5點「護電池」建議

2023-07-16 23:07
特斯拉在推特帳號宣布已生產出第一輛電動皮卡Cybertruck，並貼出員工圍繞在這部Cybertruck四周的照片為證。（取材自特斯拉推特）

終於等到了 特斯拉開始生產Cybertruck 進度遲兩年

2023-07-15 08:53
BMW M3 Touring。(取材自BMW)

BMW性能旅行車太香 M3 Touring將增產應付龐大訂單數

2023-07-15 22:19
特斯拉（Tesla）在社群媒體推特上寫著：「第一輛Cybertruck在德州超級工廠製造完成！」推文同時還附上1張照片，照片中1輛造型未來感十足的皮卡，位於一群戴著頭盔、身穿黃背心的特斯拉工人中間。（取材自特斯拉推特）

完成首輛電動皮卡Cybertruck生產 特斯拉發表會2天內收近15萬份預購訂單

2023-07-16 19:12
一名日本網友因為車內系統發出警報聲，幫一大袋米繫上安全帶。（取材自推特）

大包米放副駕竟「嗶嗶聲大響」 車主傻眼被迫繫安全帶

2023-07-15 03:05

超人氣

更多 >
專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚

專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚
越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開
華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃
世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一
下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了

下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了