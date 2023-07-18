晶片荒會再現？大車廠Stellantis減少依賴兩岸晶片

大車廠斯Stellantis預期，地緣政治風險上升之際，電動車需求增加，半導體短缺再度出現是遲早的問題。（美聯社）

全球第四大車廠斯泰蘭蒂斯集團（Stellantis）預期，在地緣政治風險上升之際，電動車 需求增加，半導體短缺將再度出現，當前的緩解不過是曇花一現。

在這家Jeep製造商負責半導體採購的Joachim Kahmann表示，隨著車用軟體功能激增，未來幾年晶片 供應再度吃緊的風險「大幅上升」。

他周二受訪時表示，過去兩年車用半導體多元化程度非常高，意味「我們處處都有多重問題，解決了一個，又冒出另一個」。隨著Stellantis轉向到需要更複雜晶片和共通平台的電動車，任何短缺「影響到的可能不僅僅是我們的一兩家工廠了，而是五、六甚至七家。」

疫情 期間，半導體供應瓶頸問題遷延不去，影響汽車產量。雖然危機可能已經結束，但晶片產能仍受制約，同時，中國大陸日前宣布將對兩種用於半導體和電動車的金屬進行出口管制，地緣政治風險加劇。

為降低風險，Stellantis正在與英飛凌 、恩智浦半導體和高通等公司簽訂協議，並將建立一個半導體數據庫，包含未來數年的訂單計畫。Stellantis預計，到2030年將斥資100億歐元（112億美元）用於確保各種半導體的供應。該公司也與AiMotive和SiliconAuto合作開發其自己的半導體。

Kahmann表示，中國大陸對鎵和鍺的出口管制影響應該是可控的，但與中國大陸的緊張加劇「肯定是話題」。他表示，該公司正在努力減少對中國大陸和台灣晶片的依賴。

他還表示，目前晶片狀況「大大改善」，下半年供應充足，但下一個瓶頸的出現只是「時間問題」。