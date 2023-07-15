BMW性能旅行車太香 M3 Touring將增產應付龐大訂單數

BMW M3 Touring。(取材自BMW)

BMW老牌房車之一3 Series在歷經七個世代後，去年6月下旬藉由G20小改款推行，以及BMW M GmbH適逢50周年之際，正式推出了全新BMW M3 Touring (原廠代號G81) 性能旅行車，而這也是3 Series問世47年以來第一部性能碗公 (沒上路過的E46 M3 Touring Concept就不列入計算)。

當BMW確定推出至正式發表上市時，不少外媒便覺得全新M3 Touring將來有可能絡繹不絕，訂單接不完。果真在近期，BMW M負責人Frank van Meel接受外媒〈Bimmer Today〉的訪問時，不僅提及了BMW M車款未來的電動化發展，更透露了M3 Touring在發行後得到的高人氣。自從去年在Goodwood正式亮相後，消費者對於這輛德系性能旅行車的需求可說是日益增加，大量的訂單迫使BMW必須加開其位在慕尼黑工廠的生產線，儘管如此，已經下單的客戶仍須等待一段時間後才會開始交車。

另一方面，鑒於BMW M3 Touring有著強勁需求，原廠正在考慮是否要打造性能等級更高，車重也更輕的全新BMW M3 Touring CS。目前僅有Sedan房車版的BMW M3 CS，搭載源自於M4 Competition的3.0升直列六缸雙渦輪增壓引擎，最大馬力可爆發出550hp/66.3kgm，因為配置M xDrive四輪驅動系統的緣故，讓M3 CS零百加速僅需3.2秒，較後驅設定的M4 CSL還快。