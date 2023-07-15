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大包米放副駕竟「嗶嗶聲大響」 車主傻眼被迫繫安全帶

聯合新聞網／即時報導
一名日本網友因為車內系統發出警報聲，幫一大袋米繫上安全帶。（取材自推特）
一名日本網友因為車內系統發出警報聲，幫一大袋米繫上安全帶。（取材自推特）

近日一名日本網友和「飯」扯上關係在社群暴紅，因為家裡的米快沒有了，他抽空到商店買了超大一袋的米，結果要開車時，車內警報聲突然大響，知道原因後傻眼了！

一名網友在推特發文表示，最近他買了一大袋米放在副駕駛座，準備開車回家，結果車內警報聲突然大作，接連發出令人頭痛的嗶嗶聲，並用聲音提醒「坐在副駕駛座的人也應該繫上安全帶」，令該名網友感到又氣又好笑，原來車內警示系統檢測到副駕駛座已經達到一名成年人重量，以為這人乘坐卻沒使用安全帶，事實上，是一袋重量很重的米。

後來該名網友只好遵守系統指示，將米袋極為穩固地繫上安全帶，畫面看起來相當滑稽。

有人也分享為自己的西瓜和烤雞繫上安全帶。（取材自推特）
有人也分享為自己的西瓜和烤雞繫上安全帶。（取材自推特）

貼文一出引發日本網友熱烈討論，許多人笑翻留言，「畫面也太可愛了吧」、「這下大米感到安全了」、「即使在突然剎車情況下，大米也很安全」、「你想想，如果突然踩剎車，你的米就會衝進汽車儀表盤，車上就會一團亂，所以我覺得這是有道理的」。

也有人遇過相似經歷，「我還幫西瓜繫上了安全帶呢」、「當我把行李箱放在副駕駛座時，我也繫了安全帶...」、「任何重物都會觸發車內警報，有大米、水果和蔬菜等，我有一次把安全帶繫在裝有一本書的包上，遇到緊急剎車時不會彈出，很安全」、「這是不可少的，萬一在副駕放筆電、大米、西瓜等，沒有綁好還碰上意外，會是一場災難，而且筆電比人還重要」。

有人稱IKEA鯊魚娃娃也「超重」，被迫繫上了安全帶。（取材自推特）
有人稱IKEA鯊魚娃娃也「超重」，被迫繫上了安全帶。（取材自推特）

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