Apple Car仍然有望？蘋果自駕系統試駕人數又見增加

蘋果最近向監理單位註冊的自駕系統測試駕駛人數，又見增加。（路透）

Apple Insider新聞網站報導，蘋果（Apple）今年初明顯減少自動駕駛系統測試，也就通稱的Apple Car專案，不過最近又始擴大試駕規模。

蘋果傳聞中的Apple Car研發案已經進行近十年。根據加州 汽車管理局（DMV）3月時的資料，蘋果當時註冊了66輛車，201位駕駛人，要在公用道路上測試自駕系統功能。到了4月，登記的駕駛人減至145人。現在有媒體披露最新的數據，駕駛人數增加到152人。

AppleInsider說，雖然152人還是比3月時的201人，少了約25%。但只要數字增加，就代表蘋果仍在堅持進行Apple Car研發案。

蘋果一直都沒有正式宣布公司有在研發Apple Car，但由一些媒體的新聞可以看出，測試出狀況的話，蘋果必須向監理單位報告事故細節。例如今年5月，就傳出一輛Lexus蘋果測試車，因看到停車再開交通號誌而暫停一下時，被後車追撞。

蘋果到目前為止，尚未申請無人駕駛的許可證。

最早出現的報導說，蘋果的Apple Car預定2024年推出。不過分析師認為，以自駕技術尚在初步發展階段的現實，研發過程型能因碰到障礙而延誤，另外，蘋果想將旗下產品與自駕技術結合的應用，亦會有相當侷限。所以現在分析師把他們預期蘋果推出自駕車 的時程延到2025年以後。

另外，儘管謠傳Apple Car研發案已經暫停，一直都還有相關人員僱用、離職、關鍵人員調動等人事流動的新聞傳出。