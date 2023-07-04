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新里程碑 中國新能源汽車產量累計達2000萬輛

記者林茂仁／即時報導
中國第2,000萬輛新能源汽車3日出廠，廣州廣汽埃安第一智造中心舉辦新車下線出廠活動 。圖為昊鉑GT。（新華社）
中國第2,000萬輛新能源汽車3日出廠，廣州廣汽埃安第一智造中心舉辦新車下線出廠活動 。圖為昊鉑GT。（新華社）

中國第2,000萬輛新能源汽車3日出廠，廣州廣汽埃安第一智造中心舉辦新車下線出廠活動，埃安旗下昊鉑GT將作為中國新能源汽車第2,000萬輛出廠代表車型。

工信部副部長辛國斌表示，中國新能源汽車第2,000萬輛是一個具有歷史意義的重要時刻，是中國汽車工業70周年的最好禮物，中國目前已經建立結構完整的新能源汽車產業體系，培育全球最大的新能源汽車消費市場，為全球汽車產業電動化轉型貢獻中國力量。

從1995年，中國第一輛電動汽車誕生，中國新能源汽車從0到1,000萬輛用了20多年時間；而從1,000萬輛到2,000萬輛，只用了2年。2022年全球新能源汽車銷量前十名中，中國品牌已占六席，持續引領全球汽車產業變革。

廣汽埃安表示，廣汽埃安憑藉高速+高質量發展，已成為中國新能源市場頭部企業，並厚積薄發打造高端豪華品牌 Hyper 吳鉑。作為關鍵里程碑，中國新能源汽車第2,000萬輛下線，這是中國新能源汽車核心技術、智慧製造、市場規模強大實力的展現，也是中國品牌向上，進一步邁向汽車強國的重要標誌。

隨著中國品牌在國際市場的競爭力不斷提高，中國汽車在「走出去」上更是一路高歌猛進。中汽協資料顯示，2022年，中國汽車出口量達到311萬輛的新高，首次超過德國，成為世界第二大汽車出口國。2023年第1季，中國汽車出口量達到99.4萬輛，首度超過日本，成世界最大汽車出口國。

德國 日本

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