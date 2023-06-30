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奧迪表現落後BMW、賓士等豪車品牌 CEO慘遭撤換

編譯葉亭均／綜合外電
福斯汽車撤換旗下品牌奧迪的執行長。（路透）
福斯汽車撤換旗下品牌奧迪的執行長。（路透）

福斯汽車（Volkswagen）撤換旗下豪車品牌奧迪（Audi）的執行長，原因是奧迪落後於BMW、賓士等競爭品牌。此時福斯尋求追上電動車競賽，並逆轉在中國銷售下滑的頹勢。

奧迪29日宣布，福斯高層主管多爾納（Gernot Döllner）9月起將接替奧迪現任執行長杜斯曼（Markus Duesmann）的職位。

在本月稍早，上任不到一年的福斯執行長布魯莫（Oliver Blume）在一場簡報有關集團改善表現措施的場合中，直指奧迪沒有達到其潛力，而且在中國市場沒有跟上腳步。奧迪與保時捷向來是福斯集團的搖錢樹。

54歲的杜斯曼自2021年以來擔任奧迪執行長，在這位BMW前高層主管任職期間，奧迪率領福斯軟體開發時程的行動不順，導致重要車款推出延後，這導致保時捷針對與奧迪未來聯合汽車平台一事爆發緊張關係。

布魯莫兼任保時捷的領導主管，去年砍掉了奧迪頗富盛名的自駕車款，原因是開發進展緩慢。

Jefferies全球汽車分析師霍許瓦表示：「以產品展望和產品概念而言，奧迪比賓士或BMW落後一些。」「奧迪車系已經陳舊，而杜斯曼面臨這一壓力已一段時間。」

將接任奧迪執行長的多爾納是保時捷前主管，和布魯莫在福斯共事已長達30年。他目前是帶領福斯集團的策略發展。

福斯股價29日收盤上漲0.58%至每股122.42歐元。

布魯莫試圖讓福斯加緊腳步，在電動車方面和數位轉型跟上業界步調。他的首要任務是執行與推出新車款，此前。前任執行長戴斯（Herbert Diess）大規模進行的電動車投資和軟體計畫陷入了麻煩。福斯在中國市場正面臨市占遭侵蝕，因為軟體故障導致消費者惱怒，而競爭同業則推出更具吸引力的電動車款。中國是奧迪的最大市場。

奧迪的全球交車量已連三年下滑，去年降至160萬輛，為2013年來最低。在今年第1季，特斯拉交車42萬2875輛，高於奧迪的41萬5684萬輛。

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