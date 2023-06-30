亞馬遜無人駕駛計程車Zoox上路測試 賭城搶先布署

亞馬遜機器人計程車Zoox賭城上路測試。（取材自Zoox）

電動車、自動駕駛等現代化科技崛起，也導致許多公司正在積極研究並測試無人載具的可行性。Amazon 旗下公司Zoox就表示，他們已開始在內華達州 的拉斯維加斯公共道路上測試完全自動化，無需人為操作的無人載具。也是第一家在內華達州布署完全無人駕駛的計程車的公司。

亞馬遜機器人計程車Zoox賭城上路測試。（取材自Zoox）

自6月16日以來，Zoox的無人駕駛車輛一直在該州的公共道路上行駛，但其行駛範圍仍然受到嚴格限制。Zoox無人駕駛車僅允許繞行Zoox拉斯維加斯總部行駛1英里(約1.6公里)。其速度還被限制在35 mph（約56km/h），且首批乘客將全部都是Zoox公司的員工。

其實Zoox無人駕駛車早於內華達州推出之前，就在加州 也進行了類似的測試，以該車輛充當接駁車，將Zoox公司員工從一棟大樓接駁到另一棟大樓。儘管這條路線有相當的侷限性，但畢竟是在繁忙的公共道路上運行，必須與其他汽車駕駛、自行車騎士等人共用道路，在路況判斷的測試上，對未來無人駕駛技術的改進優化還是有很大的幫助。

亞馬遜機器人計程車Zoox賭城上路測試。（取材自Zoox）

Zoox聯合創始人兼首席技術官Jesse Levinson表示：「在加州和內華達州的開放道路上布署無人駕駛車輛對於Zoox來說是一大進步。在這兩個獨特但同樣具有挑戰性的地點進行自動駕駛將為我們提供寶貴的經驗，好讓我們可以持續微調和增進我們的技術，為真正商業化做好準備。」

Zoox於2019年首次進駐拉斯維加斯，在當時他們推出了一支Toyota Highlander測試車隊。從那時起，他們就一直在收集數據、繪製該地區的地圖並了解該城市獨特的駕駛條件。

雖然這些Highlander在拉斯維加斯道路上自動駕駛，但車內有都還是有一名人類操作員，以便在車輛出現問題時介入。相比之下，這次推出的新款自動駕駛車輛就無法配備人類駕駛員，因為它沒有方向盤、油門和煞車踏板，完全依賴電腦軟體控制。

亞馬遜機器人計程車Zoox賭城上路測試。（取材自Zoox）

隨後Zoox於2020年被Amazon以13億美元收購。該公司是少數致力於在美國道路上推出全自動計程車的公司之一。競爭對手包括通用汽車的Cruise和 Alphabet的Waymo，這些公司都嘗試在公共道路上營運無人駕駛載具。