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福斯、BMW、賓士在德國挨告 供應鏈涉新疆強迫勞動

編譯簡國帆／綜合外電
福斯、BMW及賓士等主要車廠已遭非營利機構指控，在中國的供應鏈使用遭強迫勞工。(歐新社)
福斯、BMW及賓士等主要車廠已遭非營利機構指控，在中國的供應鏈使用遭強迫勞工。(歐新社)

德國福斯（Volkswagen）、寶馬（BMW）及賓士（Mercedes-Benz）等主要車廠已遭非營利機構指控，在中國的供應鏈使用遭強迫勞工，成為首批遭控違反德國供應鏈新法的德國業者，也顯示強迫勞動議題掃到汽車大廠。

英國金融時報（FT）報導，位於柏林的非營利組織歐洲憲法與人權中心（ECCHR）20日表示，已向德國當局對福斯、BMW及賓士提告，指控這些業者和中國新疆強迫勞動之間的連結。

這項訴訟是根據德國今年初生效的新法，這項法規要求大公司必須確保監控並且處理供應鏈中的人權與環境議題，罰金最多可能全球年銷售的2%，而且最多不得承接政府合約三年。

這些案件目前正由德國聯邦經濟事務與出口管制辦公室審視，表示將花費「必要時間」。該機構表示，過去六個月來已收到十起和供應鏈穩問題有關的訴訟或資訊。

隨著人權倡議團體開始在歐洲法院針對新疆製造產品提出一系列訴訟，在新疆有營運的歐洲企業，都面臨國內外的政治與監管壓力。美國已禁止進口來自新疆地區的產品。

福斯新疆工廠面對的爭議也愈來愈大，在福斯上月的年度大會中，不僅人權抗爭人士到場抗議，投資人也要求獨立稽核新疆廠。ECCHR的訴訟指出，光是新疆工廠存在，就顯示福斯高度可能採用維吾爾族遭強迫的勞工，針對賓士和BMW的訴訟則聚焦於新疆內部或鄰近地區的直接或間接供應商，指稱這些供應商也可能使用遭強迫的勞工。

這樁訴訟也特別點名這些車廠和中國電池製造商寧得時代（CATL）的關係，主張來自新疆的原料，與遭強迫勞工有關的風險特別高。

福斯、BMW及賓士都拒絕評論這樁訴訟，表示還沒收到德國監管當局的通知。賓士表示只要有疑慮提出，就會要求供應商釐清，也會定期實地訪查中國供應商。BMW說持續監控供應商符合其標準的行為，也持續調查潛在的違規事項。

新疆 德國 供應鏈

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