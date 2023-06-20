現代電動車Ioniq 5開到一半「喪失電力」美國啟動調查

現代（Hyundai）電動車Ioniq 5。(路透)

路透報導，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）在收到30件消費者投訴駕駛中電力喪失之後，現在對將近4萬輛、2022年式現代汽車 （Hyundai）電動車 Ioniq 5展開調查。

NHTSA說，投訴的消費者提到駕駛Ioniq 5要加速時，突然失去電力。許多人說他們先聽到很大的爆聲，接著儀表板上就出現警告，隨即車子就失去動力。動力流失的程度，由加速中減速到完全沒電的情況都有。

NHTSA表示，由現代汽車了解到此問題與積體充電控制器（ICCU）失靈有關。這個控制器負責電動車主體與低電壓12伏特電池的電力管理。初步的檢查發現，控制器內電流過多時，會損壞ICCU內的電晶體，導致無法對12伏特電池再充電。

現代汽車周一（19日）宣布，將在7月推出維修活動，為受影響的車輛更新軟體，如有更換ICCU的需要也會為顧客更換。現代汽車說：「我們重視與NHTSA的合作關係，與NHTSA在此議題上，維持經常、開放與透明對話。」強調公司全力配合調查。

NHTSA已經對多位車主進行訪談，以確認動力喪失的程度、失去動力與警告訊息出現的時間差等環節。到目前為止，沒有任何因為此動力喪失問題引起的車禍或傷亡報告。

路透指出，申訴案中有一案是駕駛人正以時速75英里（120公里）行駛於高速公路上，使用進階高速公路輔助駕駛，然後車子變得完全沒有反應，駕駛人說，當時在他的車後方是輛重型卡車，另一輛在他右手邊的慢車道上。「車子停止加速，我又無法重新取回駕駛權，被迫滑行到停在公路旁」。

另一個2月時的投訴案，是駕駛人正開在加州 聖塔瑪利亞的高速公路上，他聽到車子傳出一大爆聲，「數秒內我的車子快速由時速55英里降至25英里，一秒後又再減到22英里」。