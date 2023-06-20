我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿里巴巴換帥 張勇9月卸任董事長和CEO

美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

現代電動車Ioniq 5開到一半「喪失電力」美國啟動調查

編譯黃淑玲／綜合外電
現代（Hyundai）電動車Ioniq 5。(路透)
現代（Hyundai）電動車Ioniq 5。(路透)

路透報導，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）在收到30件消費者投訴駕駛中電力喪失之後，現在對將近4萬輛、2022年式現代汽車（Hyundai）電動車Ioniq 5展開調查。

NHTSA說，投訴的消費者提到駕駛Ioniq 5要加速時，突然失去電力。許多人說他們先聽到很大的爆聲，接著儀表板上就出現警告，隨即車子就失去動力。動力流失的程度，由加速中減速到完全沒電的情況都有。

NHTSA表示，由現代汽車了解到此問題與積體充電控制器（ICCU）失靈有關。這個控制器負責電動車主體與低電壓12伏特電池的電力管理。初步的檢查發現，控制器內電流過多時，會損壞ICCU內的電晶體，導致無法對12伏特電池再充電。

現代汽車周一（19日）宣布，將在7月推出維修活動，為受影響的車輛更新軟體，如有更換ICCU的需要也會為顧客更換。現代汽車說：「我們重視與NHTSA的合作關係，與NHTSA在此議題上，維持經常、開放與透明對話。」強調公司全力配合調查。

NHTSA已經對多位車主進行訪談，以確認動力喪失的程度、失去動力與警告訊息出現的時間差等環節。到目前為止，沒有任何因為此動力喪失問題引起的車禍或傷亡報告。

路透指出，申訴案中有一案是駕駛人正以時速75英里（120公里）行駛於高速公路上，使用進階高速公路輔助駕駛，然後車子變得完全沒有反應，駕駛人說，當時在他的車後方是輛重型卡車，另一輛在他右手邊的慢車道上。「車子停止加速，我又無法重新取回駕駛權，被迫滑行到停在公路旁」。

另一個2月時的投訴案，是駕駛人正開在加州聖塔瑪利亞的高速公路上，他聽到車子傳出一大爆聲，「數秒內我的車子快速由時速55英里降至25英里，一秒後又再減到22英里」。

汽車 電動車 加州

上一則

用途廣、載運方便 「發財」小貨車在美漸受歡迎

延伸閱讀

哈佛台北書院開學 近60名美國學生到台灣學華語

哈佛台北書院開學 近60名美國學生到台灣學華語
福特CEO：美電動車生產落後中國 布塔朱吉：全力發展車用電池 迎擊中國

福特CEO：美電動車生產落後中國 布塔朱吉：全力發展車用電池 迎擊中國
福特董事長：美國還沒準備好與中國競爭電動車領域

福特董事長：美國還沒準備好與中國競爭電動車領域
散戶追捧 電動車股價大漲

散戶追捧 電動車股價大漲

熱門新聞

特斯為了衝刺季底買氣，調降美國市場的Model S和Model S價格。（路透）

特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元

2023-06-18 06:32
豐田汽車正在發展全固態電池電動車技術。（美聯社）

豐田攻全固態電池電動車 充電10分鐘跑1200公里 最快2027推出

2023-06-13 02:10
福特執行董事長小威廉·克萊·福特表示，美國應該趕快衝刺，以利與中國在電動車領域競爭。圖為小威廉·克萊·福特去年在底特律車展為美國總統拜登做解說。（美聯社）

福特董事長：美國還沒準備好與中國競爭電動車領域

2023-06-18 19:59
（取材自BYD）

挑戰特斯拉霸主地位 比亞迪為何不考慮進軍美國市場？

2023-06-17 02:53
小貨車近來在美國相當受歡迎。(取材自Japan Car Direct)

用途廣、載運方便 「發財」小貨車在美漸受歡迎

2023-06-19 01:12
全新Volvo EX30是品牌當前體型最小、售價最便宜的純電動車。(取材自Volvo)

即便犧牲銷量也在所不惜 Volvo宣布2030年起只販售「純電動車」

2023-06-18 02:40

超人氣

更多 >
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
黃子佼認性騷大暴走秒刪影片 網整理3段影片「精華重點」

黃子佼認性騷大暴走秒刪影片 網整理3段影片「精華重點」
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚