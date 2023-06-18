即便犧牲銷量也在所不惜 Volvo宣布2030年起只販售「純電動車」

全新Volvo EX30是品牌當前體型最小、售價最便宜的純電動車。(取材自Volvo)

自從電動車 事業逐漸在汽車 界興起後，許多品牌接連宣布了自家電氣化的時程，而Volvo也早在2019年就已決定品牌的電動化方向，這之中包括Volvo再也不會開發新款的內燃機引擎。不過，這家瑞典 汽車品牌在近期發表全新純電小休旅EX30時，還宣告了更為「激進」的電動車計畫。

旗下有著包括XC40 Recharge、C40 Recharge、EX90與EX30等四款純電車的Volvo (EX系列尚未正式開賣)，宣布品牌自2030年起不再販售有搭載「內燃機」的車款，這代表著Volvo未來所販售的新車將都會是「純電動車」，也不會有其餘複合式動力系統輔助，引擎與變速箱將會徹底從Volvo新車中消失。

Volvo XC40 Recharge是品牌首款純電車型。(取材自Volvo)

雖然一些品牌亦曾宣布將在某年某刻起僅販售全電動車型，如德國三芒星Mercedes-Benz也表示品牌陣線預計在2030年走向電動化，但相較於Volvo直接捨棄內燃機車型，賓士對於市場上尚未對電動車做好準備的區域 (如缺乏基礎建設)，仍會繼續在當地販售搭載內燃機之車型；另外，亦有部分車廠選擇將複合式動力車款作為渡過期首選。

Volvo COO Bjorn Annwall在接受外媒訪問時表示，不論是面對哪個市場，Volvo在2030年後所販售的新車全部都會是純電動車型，沒有什麼如果或但是，七年後的Volvo就是個純電動車品牌！當被問到品牌對於尚未接受純電車的市場而言，Volvo在當地的銷量不就有可能付出代價？這位COO對此回覆，雖然Volvo會因此犧牲掉一點銷量，但若不盡快專注於純電車的銷售，品牌端可能會失去更多的成長機會，且目前純電車銷量翻倍式的成長也已是事實，至於ICE內燃機市場則是漸入萎縮的市場。

不過，距離2030年還有一段時間，目前Volvo車系中所使用的內燃機動力都還會於市場上販售一段時間，只是，儘管現階段品牌產品陣容中有部分車型受到消費者喜愛，但Volvo表示，為了長遠計畫著想，品牌將不會投資在既有的「舊技術」，而是選擇將資金投入純電車的研究與發展。