中國車企洗牌 華為：比亞迪可存活 和華為合作也可以

華為智慧汽車解決方案BU CEO余承東日表示，大陸汽車行業洗牌將會非常慘烈，未來5至10年只有少數汽車廠家能夠活下來。圖/新華社

華為 常務董事、終端BG CEO、智慧汽車 解決方案BU CEO余承東近日表示，中國汽車行業洗牌將會非常慘烈，未來5至10年只有少數汽車廠家能夠活下來。

他並指，比亞迪會成為未來少數能夠活下來的巨頭之一，長遠來看，和華為緊密合作的廠家也能夠活下來，能夠成為這一代少數的倖存者。

據證券時報，余承東16日在2023未來汽車先行者大會上說，智慧汽車時代不像傳統的燃油車時代，這個時代車廠需要重資產投入來支撐未來的持續發展，因此車廠的投資 規模非常大，如果投資不夠的話，無法支撐競爭，中小的玩家可能跟不上，無法成為巨頭。

余承東指出，華為在汽車領域每年直接的研發投入超過人民幣100億元，不包括間接研發投入，其中，70％至80％投入智慧駕駛領域，另外智慧座艙、智慧網聯、智慧車控也是華為重點投向的領域。

「智慧駕駛難度遠遠高於智慧座艙，因為智慧駕駛涉及到很多人工智慧的東西，所以這方面華為做了巨大投入。」

余承東說，在智慧汽車時代，華為堅持「軟硬芯雲」協同的大技術，來賦能汽車汽車的發展，所以華為用智慧網聯電動汽車最核心的技術，來幫助合作夥伴在智慧的時代能夠倖存下來，活下來，會成為巨頭。

而除了華為以及與華為緊密合作的廠家外，余承東還認為，比亞迪會是未來少數能夠活下來的巨頭之一。

余承東表示，很高興地看到比亞迪的成功，看來它會成為未來少數能夠活下來的巨頭之一。但其他的公司，現在成功活下來的公司，無論今年成績如何，不代表未來能活下來。未來汽車行業的洗牌將會非常非常慘烈，競爭也會非常激烈。「捲」剛剛開始，未來還會更「捲」。