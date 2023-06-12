不是Golf、Tiguan 德國福斯汽車最後燃油引擎守門員確認

德國福斯汽車預定2035年先行於歐洲地區轉型全電動化，最後一款燃油車系將會是第二代T-Roc。（圖：Volkswagen提供）

就算德國 福斯汽車 （Volkswagen）創立時間超過85年，並且推出Beetle、Golf、Polo、Passat、Tiguan等全球膾炙人口熱賣車款，但仍舊要屈服歐盟環保減碳 的決心，預定2035年先行於歐洲地區轉型全電動化。只是目前福斯汽車搭載傳統動力的車款還是很多，到底哪款將會肩負品牌最後燃油引擎的守門員呢？

目前福斯汽車搭載傳統動力的車款還是很多，第二代T-Roc將會肩負品牌最後燃油引擎的守門員。（圖：Volkswagen提供）

Volkswagen AG. CEO Thomas Schäfer日前接受德國Automobilwoche汽車媒體專訪時表示：「2025年推出的全新第二代福斯T-Roc跨界運動休旅，將是品牌最終搭載燃油引擎的新車。」縱使日前媒體披露原廠向德國當局遞交申請「ID.Roc」商標使用權，不過福斯汽車目前並沒有要發展純電T-Roc的計畫。

Volkswagen AG. CEO Thomas Schäfer表示：「2025年推出的全新第二代福斯T-Roc跨界運動休旅，將是品牌最終搭載燃油引擎的新車。」（圖：Volkswagen提供）

Thomas Schäfer更透露全新第二代福斯T-Roc不僅將會和改款Passat、Tiguan以及Golf共享動力單元，全新世代福斯Passat車系將會於2025年推出，至於新款福斯Tiguan以及中期改款福斯Golf則排定2024年陸續登場。只是福斯Golf這次改款也將成為最終燃油動力架構，預計2028年問世的大改款福斯Golf，就將會轉為純電車系。

全新第二代福斯T-Roc不僅將會和改款Passat、Tiguan以及Golf共享動力單元，全新世代福斯Passat車系將會於2025年推出，至於新款福斯Tiguan以及中期改款福斯Golf則排定2024年陸續登場。（圖：Volkswagen提供）

據了解，德國福斯汽車已經批准全新第二代福斯T-Roc發展計畫。而現行第一代Volkswagen T-Roc於2017年推出，目前不僅是歐洲地區最暢銷的SUV，甚至2021年、2022年銷量還超過福斯Golf。最後能確定的細節，就是全新第二代福斯T-Roc依舊會搭載MQB底盤平台，並透過輕度複合動力系統來滿足嚴苛的排放標準。